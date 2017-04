Albert Serra, Emma Vilarasau, Hèctor Parra i Raimon: s'anuncien els Premis Nacionals de Cultura

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha anunciat aquest dimecres al migdia els noms dels 10 guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura. Uns premis que des de fa quatre anys no equivalen a un àmbit cultural concret i en què es va eliminar l’exclusivitat del català en l’àmbit de les lletres. Així, el 2013 es va endur un dels premis Eduardo Mendoza i l’any passat Enrique Vila-Matas. Enguany, però, no hi ha cap autor en llengua castellana entre els premiats.

Aquest 2017 ha hagut d'atorgar els premis un CoNCA en funcions, amb més de la meitat dels seus membres treballant de forma interina, entre ells el seu president, Carles Duarte, que ja va anunciar que no vol renovar i que preferiria no haver d'entregar els Premis Nacionals en aquestes condicions. Però els 'tempos' de la política van a un altre ritme.

El CoNCA encara ara un tercer ressorgiment, després de tenir una vida inestable pràcticament des que va néixer el 2009. Ha sobreviscut diverses crisis ( la més important el 2011 quan van dimitir deu dels onze consellers) i el novembre passat el conseller de Cultura, Santi Vila, va anunciar que una comissió reformularia una vegada més l’organisme per aconseguir una "absoluta independència", més enllà del govern de torn.

Aquests són els 10 premiats amb els Premis Nacionals 2017:



Albert Serra

El cineasta banyolí té l’admiració de la crítica des de Honor de cavalleria (2006), la primera de les seves pel·lícules que es va comercialitzar. El film inspirat en el Quixot es va projectar a Cannes i la revista Cahiers du Cinéma la va designar una de les pel·lícules de l’any. El CoNCa el premia per "la seva singular aposta com a director per una cinema experimental, creatiu i d’autor, al marge de la indústria cultural". El 2013 va estrenar Història de la meva mort, un film que parteix dels mites de Giacomo Casanova i Dràcula, amb el qual va guanyar el Lleopard d'Or del Festival Internacional de Cinema de Locarno. La seva darrera pel·lícula és ‘La mort de Lluís XIV (2016)’ que es va emportar el Jean Vigo. "La interpretació del cinema des de la literatura o la pintura dóna a les seves pel·lícules un nou sentit de la imatge i del temps com a narració visual", valora el CoNCA.



Emma Vilarassau

L’actriu té una llarga trajectòria al teatre, al cinema i a la televisió. Va començar al Teatre Lliure i s’ha posat a la pell de molts personatges: la Blanche Dubois d’'Un tramvia anomenat desig', l'Eleneta d’'Un dels últims vespres de carnaval', de Goldoni, la senyora Xin de 'La bona persona de Sezuan', de Bertolt Brecht, la Marta de 'Terra baixa', d'Àngel Guimerà... "El personatge de Winnie de Samuel Beckett constitueix un exponent de la naturalesa de la seva personalitat d’actriu resistent en els àmbits del teatre, el cinema i la televisió", valora el CoNCA.



Raimon

El cantant de Xàtiva s’acomiada dels escenaris aquest maig amb diferents concerts al Palau de la Música. El CoNCA el premia per la seva dilatada trajectòria com a cantant i autor: "En els darrers cinquanta anys ha fet de la cançó un vehicle expressiu de l’obra de grans poetes de la nostra tradició medieval i alhora d’una concepció de la cultura on el lirisme i la recerca de la belelsa conflueixen amb un clar compromís social i cultura que ha transformat en símbol els valors de llibertat i reivindicació dels drets col·lectius dels pobles".

Josep Cots

L’editor va celebrar el 2014 el 30è aniversari d'Edicions de 1984, que va fundar amb Àngels Agulló, Jordi Rojas i Carme Sansa amb la voluntat inicial de publicar literatura que projectés "les societats totalitàries i les xacres del sistema". Trenta-tres anys després el projecte continua i ha consolidat un fons de 400 títols. "Amb una clara consciència de tradició literària, ha posat atenció a la descoberta de nous narradors catalans i ha recuperat i dignificat autors catalans contemporanis, tot posant a l’abast dels joves una nova col·lecció de literatura", valora el CoNCA.

Hèctor Parra

El músic no té por a experimentar: "La seva recerca sonora ha utiltizat recursos tant electrònics com d'improvisació conduïda, amb els quals aconsegueix una gran expressivitat que enriqueix el discurs compositiu, que li ha atorgat una reconeguda projecció internacional", destaca el CoNCA. La seva música ha estat interpretada per l’Ensemble Intercontemporain, l’Arditti Quartet, l’Orquestra Filharmònica de Lieja i l’Orquestra Nacional d’Île de France. Entre els premis i reconeixements rebuts, destaca el prestigiós Ernst von Siemens.

Carles Santamaria

Al secretari general de FICÒMIC i director del Saló internacional del Còmic de Barcelona i del Saló del Manga de Barcelona, Carles Santamaria, se li reconeix haver "situat el dibuix, el còmic i la il·lustració com una de les millors vies per promoure la lectura i el coneixement entre el públic en general i, especialment, entre l'infantil i el jove". El CoNCA també ha volgut premiar la tasca que ha fet recuperant la història del còmic contemporani o l'adaptació de la novel·la 'Victus' d'Albert Sánchez Piñol.

Secretariat de Corals Infantils de Catalunya

Des del 1967, en plena dictadura, ha contribuït a l'educació musical d'infants i adolescents amb la promoció del cant coral. Actualment té 120 corals repartides per tot el territori català, que representen un total de 3.000 cantaires d'entre 5 i a16 anys. El CoNCA li reconeix haver contribuït a la "sensibilització d'infants i adolescents envers l'art de la música, el cultiu de la veu i l'amor a la llengua del país".

Joan Francesc Mira

L'escriptor, antropòleg, sociòleg, traductor, biògraf i professor universitari té una llarga trajectòria i ha demostrat en més d'una ocasió el seu compromís polític amb la llengua i el poble valencià amb obres com 'Crítica de la nació pura' (1985) premis Joan Fuster i Crítica Serra d'Or d'assaig o 'Sobre la nació dels valencians' (1997). El CoNCA destaca sobretot la seva versió en vers del poema èpic d'Homer, que tanca una trilogia de les tres obres que fonamenten la tradició literària d'Occident: la 'Divina Comèdia' (2001), 'els Evangelis' (2004) i l''Odissea' (2001).

Maria Espeus

Les seves fotografies de moda, el retrat i la publicitat han estat valorades per institucions de tot el món. "Ha renovat la visió de la fotografia i els espots publicitaris comercials, i ha impulsat projectes fotogràfics centrats en l'àmbit social, com el llibre 'El otro/The Other (2007), una visió del Raval barceloní", destaca el CoNCA.

Fundació Apel·les Fenosa

La fundació ha contribuït al reconeixement internacional de l'escultor des de la casa del Portal del Pardo, al Vendrell. "Les exposicions monogràfiques que s'hi exhibeixen expliquen les relacions qeu Fenosa va mantenir amb creadors rellevants de l'anvantguarda històrica com Coco Chanel, HJean Cocteau o Picasso", resum el CoNCA.