Richard Gere: "Els actors i directors xinesos tenen prohibit treballar amb mi"

Els Cinemes Verdi s'han vestit de gala aquest divendres per rebre la visita de Richard Gere, l'estrella que inaugura la primera edició del BCN Film Fest. Plafons amb el logo del festival a les parets, catifa vermella i fileres de plantes als passadissos feien palès la transformació dels Verdi, atapeïts de periodistes, curiosos i fans infiltrades que, atabalades, xiuxiuejaven "està més guapo al natural". I ell, amable i accessible, ha firmat autògrafs, s'ha fet fotos i ha regalat alguna floreta al festival: "Ser aquí, inaugurant aquest festival, és un gran honor que no em prenc a la lleugera".

L'excusa de la visita de l'actor era la presentació de 'Norman', el 'thriller' dramàtic de Joseph Cedar en què Gere interpreta un home de negocis de pa sucat amb oli, un arribista que intenta nedar entre els taurons de les finances sense acabar de sortir-se'n fins que, un dia, es guanya la confiança d'un polític que s'acabarà convertint en el primer ministre d'Israel. " És un personatge totalment original, no havia llegit res igual abans –ha explicat–. Normalment li pregunto al director coses sobre el personatge: el seu origen, d'on ve, qui és, quin és la seva família... Però en aquest cas tot això és irrellevant, perquè és algú que amaga tot això. Així que m'he basat en el seu desig de pertànyer, en la seva necessitat de ser essencial per als altres. Jo he viscut 20 anys a Nova York i he conegut un munt de Normans. Segur que a Barcelona també n'hi ha. Potser en aquesta mateixa sala".

Gere també ha parlat del seu suport a la causa tibetana, un compromís que defensa "des de fa 35 anys" i que no té pensat abandonar. "És la meva vida", ha resumit, afegint que està pensant en obrir a Barcelona una oficina del 'lobby' en favor del Tibet que presideix. I matisant una declaracions recents, ha assegurat que el seu posicionament polític no ha tingut "cap efecte" en la seva carrera. "És tot el contrari. Si ha tingut cap efecte ha sigut en la Xina. Els actors xinesos no poden treballar amb mi. Els directors xinesos no poden dirigir-me. Ho tenen prohibit".

"Humiliat" per Trump

Preguntat sobre la seva opinió de Trump, l'actor ha afirmat que es tracta d'un moment "molt humiliant per a molts nord-americans". "Hi ha gent que confia en ell i estan contents que els representi –ha afegit–. No és el meu cas i de molta gent del meu país. És el president del país i volem que tingui èxit, però els seus impulsos són radicalment diferent al que sentim i pensem la majoria d'éssers humans. És algú que desafia les lleis de la naturalesa, que segueix uns impulsos animals. L'únic que li importa és "jo i el que és meu", no els altres. És un temps molt perillós per tothom".

L'actor presentarà aquest divendres la sessió de gala de 'Norman' als Cinemes Verdi que inaugurarà al vespre oficialment el BCN Film Fest.