Riure’s dels ‘Homes’ a ritme de comèdia musical

Fa dues dècades, la companyia T de Teatre va rebentar taquilles amb la comèdia Homes, que va estar 6 mesos en cartell a Barcelona, el triple a Madrid i va fer gira per Amèrica. 23 anys després Focus ha recuperat aquell espectacle memorable de la mà del mateix autor, Sergi Belbel, però amb una nova direcció de Carol López i també amb un nou quintet protagonista, format ara per les actrius Anna Barrachina, Agnès Busquets, Mireia Portas, Alba Florejachs i Glòria Sirvent.

En realitat, el que queda de l’ Homes original és el plantejament: cinc dones vestides d’home que parlen de cara al públic i maldiuen sobre el gènere masculí, els seus vicis, defectes i imperfeccions, en esquetxos humorístics frescos i desenfadats. El guió de l’espectacle s’ha adaptat a la guerra de sexes del segle XXI i a les noves relacions possibles, i a més ha pres forma de cabaret.

Marc Parrot és responsable de la música i les cançons que estructuren l’espectacle. “He hagut de ser molt femení i lluitar contra la meva pròpia masculinitat”, afirmava. Partint de la base del cabaret clàssic, ha composat temes “molt diversos i contundents”, d’estils que van del hip-hop al western, de la música disco a les sintonies de televisió. El resultat ja es pot veure al Teatre Condal i és evident que Focus espera que tingui tan bona acollida com la primera versió, perquè estarà en cartell fins al juny. Ja se n’han venut 10.000 entrades.

Un “collage d’emocions”

“No es tracta de ridiculitzar els homes ni les dones, sinó de fotre’ns canya tots plegats. Tothom en surt escaldat i és tractat amb carinyo i sensibilitat”, garanteix Carol López per rebaixar la càrrega testosterònica. “No és un espectacle feminista”, afegeix Agnès Busquets, que explica que, per exemple, també es carreguen “el rol de la superwoman ”. En canvi Alba Florejachs sí que creu que hi ha “un missatge feminista implícit” en aquest “collage d’emocions”, en el qual representen situacions de tot tipus, des de cites romàntiques fins a nois que pensen com noies. També es recupera una escena de l’Homes del 1994, l’esquetx del Ramon, en què Míriam Iscla feia de mascle: “Au, estimada, calla, calma’t i pren-te alguna cosa”. Però això no quedava així.