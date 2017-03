El Saló del Còmic alça el vol

El Saló de Còmic s’enlaira. No és una altra metàfora aèria de les moltes que ha generat el fet que l’aviació sigui el gran eix temàtic de la nova edició del Saló, que se celebra des d’avui fins diumenge a Fira de Barcelona. En realitat es tracta d’una afirmació gairebé literal: enguany la fira ocuparà 50.000 m, un 10% més que l’any passat, però el creixement s’ha produït verticalment: el Saló conserva la planta baixa del Palau 1, però de la primera planta del Palau 2 es veu obligat a pujar a la segona i afegeix la planta superior del Palau 3. I el gruix de les exposicions es desplacen al Palau 4 i ocupen tots els nivells, amb rampes que pugen en espiral fins a tocar del sostre.

“Ens hem hagut d’adaptar, perquè encara estan desmuntant el Saló de l’Ensenyament -explica amb estoïcisme Carles Santamaria, director del Saló del Còmic-. El calendari de fires a Barcelona en aquests mesos és una bogeria i no hem tingut més opcions, però estem satisfets del resultat”. El visitant del Saló del Còmic, acostumat a desplaçar-se horitzontal pels diferents espais, aquest any haurà de pujar i baixar escales mecàniques i rampes per visitar tots els racons i expositors. El sector dels fanzins, per exemple, ha fet sentir el seu descontent en veure’s instal·lat a la primera planta del Palau 2, entre els expositors dels autors i la zona de tallers, però Santamaria està convençut que “els tots espais tenen prou pol d’atracció per garantir la fluïdesa i el moviment de la gent”.

Avions de paper?

Pel que fa a atractius, el Saló exhibeix com cada any el seu conjunt d’exposicions. La que crida més l’atenció és la que parteix de la relació entre la historieta i l’aviació, Còmic en vol, que té l’aparell expositiu més voluminós: un caça a reacció MiG-15 que va lluitar en la Guerra de Corea, un helicòpter Huey nord-americà de la Guerra de Vietnam, una rèplica del Polikarpov I-16 que Rússia va enviar a la República per lluitar contra Franco en la nostra Guerra Civil, un Texan nord-americà de la Segona Guerra Mundial i una rèplica del Monocoque Hedilla, l’avió en què Salvador Hedilla va fer el primer vol entre Barcelona i Palma el 1916, un any abans de morir en accident aeri. L’únic aparell que està en vol i que podria haver arribar al Saló pel seu compte és una emblemàtica avioneta Cessna, el model més produït en la història de l’aviació civil, així com dos cotxes de bombers històrics, encaixats una mica amb pinces en l’exposició en virtut del paper que van jugar en la defensa civil contra els bombardejos. Però siguem clars: més que una mostra exhaustiva sobre un gènere del còmic es tracta d’una exhibició d’aeronaus (i cotxes de bombers vintage) contextualitzada amb reproduccions d’historietes que engrescarà més els fans de l’aeronàutica que els del còmic.

El concepte de mostra-espectacle també es present a Li deien Lucky Luke, que Santamaria reconeix que respon a la demanda del públic de fer exposicions pensant en els més menuts. Concebuda com a homenatge al popular cowboy, recrea el poblat típic de les aventures de Lucky Luke i fa un repàs als personatges clàssics del còmic; els nens gaudiran fent-se fotos divertides, però els admiradors de Morris trobaran a faltar algun original del creador de Luky Luke. Més pensades per als aficionats del còmic són les mostres dedicades a dos mestres del còmic nord-americà: Milton Caniff i Will Eisner. La del primer, Horitzons llunyans, fa un recorregut per l’evolució estilística de Caniff, començant per unes tires del seu amic Noel Sickles que el van empènyer a jugar amb la llum i les ombres, i continuant amb les seves sèries clàssiques: Terry i els Pirates, Male Call i Steve Canyon. Un total de 78 originals que inclouen tires de premsa i pàgines originals. L’exposició d’Eisner, que celebra el centenari del seu naixement, alterna reproduccions i originals (un total de 42) del creador de The Spirit i posa el focus en el seu paper com a pioner de la novel·la gràfica gràcies a obres com Contrato con Dios. També hi haurà mostres dedicades als guanyadors de l’anterior edició del Saló: la saga fantàstica Ekhö, el fanzín Nimio i la més interessant de totes, Gaudí entre vinyetes, que a partir del còmic Els fantasmes de Gaudí explora l’univers gaudinià a través d’esbossos, objectes i una maqueta de la Sagrada Família que reprodueix l’original de Gaudí.

L’humor de Blanco

Però la joia de la corona és l’exposició dedicada als 100 anys del TBO. 100 originals de la mítica capçalera repartits en quatre apartats: 25 per recórrer les diferents etapes de la revista, 25 per destacar els grans autors del TBO (Opisso, Coll, Benejam, etc), 25 de dedicats als seus personatges més emblemàtics i 25 del guanyador del Gran Premi de l’anterior edició del Saló, Josep Maria Blanco, l’únic supervivent del TBO clàssic, que inclouen algunes de les seves conegudes il·lustracions urbanes de La Barcelona de Blanco. Comissariada pel gran expert en la història del TBO, Antoni Guiral, l’exposició inclou un mural original que va realitzar Cesc per commemorar el 50è aniversari de la revista.

Un ARA dibuixat i amb reportatges en còmic

Dissabte l’ARA publicarà una edició especial en què tots els articles seran il·lustrats per dibuixants de còmic. Manel Fontdevila, Pere Joan, Miguel Gallardo, Daniel Torres, Paco Roca i Monteys seran alguns dels autors convidays. El diari inclourà cinc reportatges en còmic realitzats per periodistes de l’ARA i dibuixants com Juanjo Sáez i Sagar Forniés. La portada serà obra de Max.