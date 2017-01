260x366 El Saló del Còmic desplega les ales El Saló del Còmic desplega les ales

Una rèplica del primer avió que va volar entre Barcelona i Palma, el Polikarpov I-16 que van pilotar els soldats republicans durant la Guerra Civil i el caça a reacció Mig-15 amb què Rússia va lluitar en la guerra de Corea. Aquestes i altres relíquies de la història de l’aviació s’exhibiran en la pròxima edició del Saló del Còmic en un gran hangar instal·lat a la plaça Univers de Fira de Barcelona. L’exposició 'Còmics en vol', dedicada als vincles entre la historieta i els avions, serà un dels focus d’una fira que enguany avança les dates –per no coincidir amb els caps de setmana de la Setmana Santa, la Diada i el Saló de l’Automòbil– i se celebrarà del 30 de març al 2 d’abril.

L’aviació també és el leitmotiv del cartell d’aquesta edició, obra del dibuixant Jaime Calderón, que evoca “les dones aviadores pioneres que creuaven el Pacífic en biplans”. També és pionera, però de la historieta espanyola, la revista 'TBO', protagonista d’una gran retrospectiva per celebrar el centenari del seu naixement que comptarà amb 100 originals i un apartat dedicat al dibuixant Josep Maria Blanco, guanyador del Gran Premi del Saló de l’edició anterior. Un altre centenari que centrarà una exposició és el del mestre de la historieta Will Eisner. La mostra revisarà a través d’una cinquantena d’originals la seva trajectòria des de la creació de 'The Spirit' fins als seus treballs publicitaris i les seves pioneres novel·les gràfiques, i inclourà dibuixos d’homenatge d’autors espanyols. El Saló també acollirà exposicions sobre els viatges de Tintín a través del món (i a la Lluna), l’univers de còmics i jocs de rols 'Fanhunter', creat per Cels Piñol, i els superherois passats a l’estil de Deadpool i Harley Quinn.

Un 10% més d’espai i pressupost

La nòmina d’autors convidats està encapçalada de moment per l’argentí José Muñoz, creador de la sèrie policíaca 'Alack Sinner', amb guions de Carlos Sampayo. També destaca l’animador cubà Juan Padrón, director de la mítica 'Vampiros en La Habana', que juntament amb Mauricio Vicent presentarà la novel·la gràfica 'Un gallego en la Cuba socialista' (Astiberri). De Corea del Sud arribarà Kim Jung Gi, que realitzarà un dels seus famosos dibuixos sobre grans superfícies –amb retolador i sense esbossos previs–, i la nord-americana Gina Wynbrandt presentarà l’autobiogràfic i desenfadat 'Que alguien se acueste conmigo, por favor' (Reservoir).

El “Saló més ambiciós de la història” segons el seu director, Carles Santamaria, creixerà un 10% en superfície fins a ocupar 50.000 m2 i tindrà més pressupost: 782.000 euros, 70.000 més que l’any passat i només un 7% d’origen públic. L’objectiu és superar la xifra de 12.000 visitants del 2016 i atreure nous lectors per al còmic amb el ganxo d’activitats com el taller de 'youtubers' i un espai de videojocs de Nintendo per provar la nova videoconsola Switch.