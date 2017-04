El govern espanyol defensarà la candidatura de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Unesco

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, viatjarà divendres a Barcelona per defensar que la celebració del dia de Sant Jordi sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Unesco. És un gest que la Cambra del Llibre catalana estava esperant des que va anunciar que tenien intenció de presentar la candidatura. De fet, el govern espanyol és qui eleva els candidats a la Unesco, per tant, era una condició 'sine qua non' per arribar-hi. Barcelona ja és Ciutat de la Literatura de la Unesco.

Sáenz de Santamaría ha explicat en una entrevista a Ràdio Nacional que el suport del Govern de Mariano Rajoy a aquesta aspiració és una mostra més de la seva presència "molt constant i molt intensa" a Catalunya.

Per a la vicepresidenta, reivindicar aquesta declaració de la Unesco és un bon homenatge al llibre i al que la llengua espanyola i la catalana han fet per la cultura a tot el món.