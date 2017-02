La Schubertíada celebrarà els 25 anys amb la integral dels quartets de corda de Beethoven

Que la Schubertíada celebri 25 anys és una efemèride important, però encara ho és més si el Quartet Casals, que compleix 20 anys, toca la integral dels quartets de corda de Beethoven en el marc del festival: fa 101 anys que cap quartet estable català toca aquesta peça completa a Catalunya. Durant cinc dies, el 18, 19, 20, 25 i 26 d'agost, el quartet estrenarà la integral al festival empordanès i després encetarà una gira internacional que durarà dos anys i portarà als músics a representar les peces en diferents formats per sales d'arreu del món. El festival també comptarà, del 17 d'agost al 3 de setembre, amb concerts de diversos artistes internacionals, espectacles familiars, cicles de conferències, i un cicle de Filmoteca.

"Per fi ha arribat el moment d'interpretar la integral; és un goig", diu Abel Tomàs Realp, membre del Quartet Casals, que reconeix que mai abans s'havien atrevit a tocar-la. "És el màxim repte al qual podíem aspirar perquè requereix una maduresa i un esforç enorme", afegeix el seu company Arnau Tomàs. A més, tal com indica Vera Martínez-Mehner la complexitat es multiplica perquè les actuacions a la Schubertíada seran molt seguides, però tot i així Jonathan Brown, el quart integrant del grup, explica que fer aquests concerts suposa "una experiència única que provoca un enfrontament a una gamma d'emocions increïble". Jordi Roch, president de l'Associació Franz Schubert, està molt satisfet amb aquesta "primícia mundial" perquè, a part de ser un fet quasibé inèdit, les peces de Beethoven comparteixen confluències romanticistes amb les de Schubert (que són les protagonistes del festival des de la seva creació), i això cohesiona els concerts del quartet amb les representacions de la resta dels artistes.

El festival, que "s'ha rejovenit pel que fa a les idees i al criteri artístic", assegura Roch, oferirà tres recitals de lied que aniran acompanyats pel pianista Malcolm Martineau: les veus seran de la mezzosoprano Sarah Conolly, la soprano Kate Royal, i el gran tenor i habitual al festival, Christoph Prégardien, explica Víctor Medem, coordinador de l'Associació Franz Schubert. Hi haurà dos altres recitals de la mà del tenor Ilker Arkayürek amb el pianista Wolfram Rieger, que faran el concert inaugural, i del baríton Matthias Goerne amb Alexamder Schmalcz al piano. "Goerne, que defineix el festival com un acte sobre la música i no sobre la vanitat, és una cita inaudible", comenta Medem.

El programa seguirà amb dos concerts de tarda del pianista Mario Mora, i de la intèrpret de viola Isabel Villanueva; amb dos recitals de piano, un de Nicholas Angelich i un altre de Javier Perianes, i es completarà amb dues actuacions de Camerata432, una sonata que es va crear dins la Schubertíada. En el concert de cloenda el cor de cambra de Girona interpretarà la missa alemanya de Schubert. Serà matinal i gratuït, i estarà connectat amb la missa del poble.

La Schubertíada, en els seus 24 anys, ha gaudit de 107 compositors en un total de 227 concerts de la mà de 14 directors, 60 cantants, 67 pianistes, 57 solistes d'altres instruments i 39 conjunts diferents. "És un festival que els músics es fan seu perquè té personalitat; els agrada la proximitat del públic", reconeix Roch. I és que una de les particularitats de l'esdeveniment és l'espai on se celebra, La Canònica de Vilabertran, que dota de vida el festival i "demostra que el patrimoni no està congelat", diu Àlex Susanna, director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Amb un pressupost de 200.000€, un 6,5% més que l'any passat, el festival no pretén créixer d'una manera extraordinària, sinó que vol "afegir capes d'excel·lència per ser cada vegada més valuós", conclou Medem.