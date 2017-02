S’estrena ‘Invisible’, un musical sobre la memòria

¿Si poguéssiu esborrar un record que us fa mal, un fet traumàtic, ho faríeu? Precisament sobre aquesta possibilitat reflexiona el musical Invisible, que s’estrenarà el 3 de març a l’Eixample Teatre de Barcelona. “ Invisible tracta sobre la memòria i la relació que té amb la identitat. És una història que parla també sobre la solitud, el pes de la fama, la indústria de la música i la seva voracitat”, reflexiona la directora de l’espectacle, Alícia Serrat.

La víctima d’aquesta “voracitat” de la indústria musical és l’Alex (Lucía Torres), una estrella de la música que se sent assetjada i observada. El Noah (Adrián Rodríguez) és un jove milionari amb una experiència traumàtica. Tots dos decideixen sotmetre’s a un procés d’esborrament de memòria, per aconseguir oblidar la seva vida anterior i començar de nou. L’encarregada de fer aquesta “desintoxicació” és la Sasha (Paula Berenguer), una metge idealista que treballa a WhiteInk, una empresa que promet esborrar els records per així poder canviar de vida.

El drama i la ciència-ficció es combinen en aquest musical amb una escenografia que apareix i desapareix com tots els records que emmagatzema la nostra memòria. Serrat s’inspira en sèries com Black mirro r, que planteja com els avenços en la ciència poden canviar la societat. “Seguint aquesta línia, Invisible ens trasllada a WhiteInk, una clínica fictícia que podria arribar a existir en un futur pròxim”, opina.

Els tres actors protagonistes tenen una llarga experiència en el món de la televisió i de la música. Adrián Rodríguez ha protagonitzat nombroses sèries com Física o química, Los misterios de Laura i Chiringuito de Pepe ; Lucía Torres ha treballat a Scaramouche, Mar i cel, Rent i Germans de sang, i Paula Berenguer ha participat en espectacles com Hoy no me puedo levantar i Yerma.

Serrat va dirigir Mierda de artista i és coautora de Pegados, guanyadora del premi Max al millor espectacle musical el 2010. Sílvia Navarro i Ernest Fuster són els autors de l’obra.