Universal Pictures produirà 'Blond Ambition', un biopic de Madonna

Universal Pictures convertirà la biografia de Madonna en una pel·lícula: 'Blond Ambition'. El guió, escrit per Elyse Hollander, va ser el número 1 l'any passat en la denominada 'Black List', la llista de Hollywood que segueix la pista als guions més atractius que encara no han estat adaptats. Amb Michael De Luca i Brett Ratner com a productors, la pel·lícula relatarà la joventut de la cantant nord-americana als anys 80, segons informa The Hollywood Reporter.

La història se centrarà en el moment en què l'artista va començar a treballar en el seu primer àlbum d'estudi i va descobrir els obstacles que es troben les dones en aquesta professió, mentre també gaudia de l'amor i dels primers contactes amb la fama. El 1978 Madonna va traslladar-se de Michigan a Nova York buscant un futur en el món de la dansa, però aviat va descobrir la seva passió per la música. Després de fracassar en un grup de rock, es va endinsar en la música 'dance' i 'pop', els estils que van marcar el seu primer àlbum 'Madonna', publicat el 1983 amb temes com 'Holiday', 'Borderline' o 'Lucky Star'.

'Blond Ambition' és el debut d'Hollander, que prèviament havia treballat d'assistent del cineasta Alejandro González Iñárritu en el rodatge de 'Birdman'. De Luca va produir 'Cinquanta ombres d'en Grey' per Universal i també s'ha encarregat de la producció dels premis Oscar d'aquest any i té previst fer-ho l'any que ve.