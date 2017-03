Gerard Depardieu, Sting, The Beach Boys i Air, estrelles internacionals del Festival de Pedralbes

El cantant britànic Rufus Wainwright inaugurarà la cinquena edició del Festival de Pedralbes, que tindrà lloc del 5 de juny al 15 de juliol. El festival, que ha programat 25 concerts (vuit més que l'edició anterior), comptarà amb estrelles internacionals com Sting, Air, The Beach Boys i Kris Kristofferson. Entre els noms més destacats de la programació hi ha Tony Bennett, Art Garfunkel, Kool & The Gang, Noa, Michael Bolton.

També passaran per Pedralbes Juan Luis Guerra, Manel, Jarabe de Palo, Ludovico Einaudi, Gipsy Kings, Birdy, 2Cellos i Roger Hodgson. Gerard Dépardieu tancarà el festival. En l'edició d'enguany, alguns concerts es podran veure en 'streaming' de forma gratuïta, a través de diverses pantalles instal·lades als barris de la ciutat. El pressupost per a aquesta edició és de 3,41 milions d'euros.