Xavier Benguerel estrena l’obra ‘El cementiri marí’

El cementiri marí, de Paul Valéry, és un dels cims poètics del segle XX. I el compositor Xavier Benguerel (Barcelona, 1931) s’hi ha enfrontat per convertir-lo en una obra simfònica d’aire cambrístic que s’estrenarà mundialment aquest diumenge al XVIII Festival de Música de Talteüll, al Rosselló. “Es pot pensar que voler posar música al Cementiri marí és una pretensió desmesurada, potser per això aquest projecte va quedar relegat a una sempre futura realització, perquè musicar 144 versos és una empresa monumental”, diu Benguerel.

La relació del compositor amb el poema ve de lluny, perquè el seu pare, l’escriptor Xavier Benguerel i Llobet, el va traduir al català. “Sempre havia sentit parlar a casa meva d’aquest poema, sobretot per les converses del meu pare amb Joan Oliver sobre com s’havia de traduir”, recorda. Finalment, cap al 2012 Benguerel va tornar a “donar-hi voltes”, i dos anys més tard va enllestir l’obra, “per a recitant, orquestra i cor”. “No podia ser cantat perquè el poema és tan llarg que l’obra duraria més que una òpera wagneriana”, explica Benguerel, que ha compost una peça de 45 minuts i amb “una orquestració mitjana” d’acord amb “un concepte cambrístic de l’orquestra simfònica”. Pel que fa al cor, “un cor sense paraules, només vocalitzant la lletra A”, té una “dimensió poètica”. “No amago que aquest procediment va ser utilitzat per compositors com Debussy o Ravel, i trobo que en aquest cas m’ha servit per donar més riquesa a la partitura”, diu Benguerel.

En l’estrena a Talteüll del Cementiri marí, el recitant serà el poeta Àlex Susanna, que considera que Benguerel “torna el poema a la seva condició primigènia de música”. El director del concert serà Daniel Tosi (Perpinyà, 1953), expert en l’obra de Benguerel i director del Conservatori de Música de Perpinyà.