La crítica teatral premia ‘Davant la jubilació’

El retrat asfixiant i implacable de Thomas Bernhard d’una família intoxicada pel nazisme a Davant la jubilació ha seduït la crítica teatral. El muntatge, dirigit per Krystian Lupa, es va endur ahir el Premi de la Crítica en la categoria d’espectacle. També va aconseguir el guardó a millor actriu principal per a Marta Angelat i el de millor espai sonor. Tots tres reconeixements es van entregar en la gala de la XIX Edició dels Premis de la Crítica, que es va celebrar a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona.

Lluís Pasqual va imposar-se en la categoria de direcció per l’espectacle A teatro con Eduardo, que també va obtenir el premi al millor espai escènic, mentre que el muntatge MDLSX de la companyia Motus va rebre el guardó al millor espectacle internacional. En el camp dels intèrprets, Lluís Homar va triomfar en la categoria de millor actor principal pel seu paper d’un metge jueu que pren una decisió controvertida a El professor Bernhardi. Lluïsa Cunillé, encarregada de versionar aquest mateix muntatge, s'ha endut el premi a millor dramatúrgia o adaptació. La feina d’ Anna Moliner a Infàmia li va merèixer el guardó a millor actriu de repartiment, mentre que el reconeixement en aquesta categoria masculina va ser per al paper de Lluís Villanueva a l’obra Caïm i Abel, per la qual ja havia rebut el premi Butaca. Infàmia, a més, es va imposar en la categoria de millor text.

Les lluites emmascarades de Scaramouche van coronar l’espectacle amb els premis al millor musical i al millor vestuari. En la categoria d’il·luminació es va reconèixer Un obús al cor, mentre que el premi revelació va recaure en la companyia d' El Despertar de la Primavera, que, alhora, va aconseguir el guardó al millor espectacle per a joves. Durant la cerimònia també es va entregar el premi Gonzalo Pérez de Olaguer a l’actriu Imma Colomer per la seva trajectòria i contribució al teatre català.

Impuls al teatre infantil i juvenil

“Cada vegada més, sembla que la cultura no interessa, no és necessària i no quadra amb els nostres temps”, lamentava ahir l’actriu Pepa López en la lectura del manifest del Dia Mundial del Teatre. Organitzat per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) -que enguany ha fet 25 anys-, l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) i els teatres públics del país, la jornada va servir per reivindicar millors condicions laborals, recursos públics i reformes legals amb l’objectiu que la cultura se situï al centre de la societat.

“Malauradament, aquest dia encara no pot ser festiu”, va admetre el president d’AADPC, Àlex Casanovas, que va demanar més impuls per al teatre infantil i juvenil. En la mateixa línia, la presidenta d’Adetca, Bet Orfila, va subratllar la necessitat “de canviar de paradigma perquè la cultura es percebi com una inversió de futur”. Orfila va reclamar més suport institucional per recuperar la capacitat de producció i incrementar el públic, com també mesures fiscals que ajudin el sector (entre les quals va incloure l’IVA cultural reduït). El conseller de Cultura, Santi Vila, va transmetre un missatge positiu i va afirmar que “l’autoria catalana es troba en un bon moment”. Així mateix, va comprometre’s a treballar “per potenciar un ecosistema cultural amb les condicions i les eines necessàries”.

PALMARÈS DELS PREMIS DE LA CRÍTICA 2017

PREMI GONZALO PÉREZ DE OLAGUER: Imma Colomer

TEATRE

Espectacle: 'Davant la jubilació' (Fundació Teatre Lliure, Temporada Alta)

Espectacle internacional: 'MDLSX' (Enrico Casagrande i Daniela Nicolò / Motus)

Director: Lluís Pasqual ('A teatro con Eduardo')

Actriu principal: Marta Angelat ('Davant la jubilació')

Actor principal: Lluís Homar ('El professor Bernhardi')

Actriu de repartiment: Anna Moliner ('Infàmia')

Actor de repartiment: Lluís Villanueva ('Caïm i Abel')

Musical: Scaramouche (Dagoll Dagom)

Text: 'Infàmia' (Pere Riera)

Dramatúrgia / Adaptació: 'El professor Bernhardi' (Lluïsa Cunillé)

Espai escènic: 'A teatro con Eduardo' (Alejandro Andújar i Lluís Pasqual)

Il·luminació: 'Un obús al cor' (Quim Blancafort)

Vestuari: 'Scaramouche' (Montse Amenós)

Espai sonor: 'Davant la jubilació' (Roger Àbalos)

Sala: La Villarroel

Noves tendències: 'Birdie' (Agrupación Señor Serrano)

Revelació: El despertar de la primavera

DANSA

Espectacle: 'Afasians-The Last Conference' (Los Corderos & ZA!)

Espectacle internacional: 'Nicht schlafen' (Alain Plantel i Ballets C de la B)

Ballarina: Marina Rodríguez ('Kova - Geographic Tools' de La Veronal)

Ballarí: Miquel Fiol ('Back Àbac')

Coreografia: 'Oskara' (Marcos Morau i Kukai Dantza)

Solo: 'Escrit en l'aire' (Cesc Gelabert)

Espai escènic: 'Mongrel' (Kristin Torp)

Música: 'Escrit en l'aire' (Borja Ramos)

Il·luminació: Cube.bz

Vestuari: 'Gold Dust Rush' (Joana Martí)

TEATRE FAMILIAR

Espectacle familiar: 'Renard o el llibre de les bèsties' (Fundació Teatre Lliure)

Espectacle per a joves: 'El despertar de la primavera' (Teatre Gaudí i Origen Produccions

ARTS DE CARRER

Espectacle: 'Menar' (Joan Català i Roser Tutusaus)