Les estrenes del 2017

El pronòstic cinematogràfic del 2017 apunta que la seqüelitis de Hollywood té corda per a estona, així com saturació de capes i malles. També hi haurà retorns de directors importants, segones parts atrevides, animació per a tots els gustos i un Agustí Villaronga que amb Incerta glòria pot tornar a marcar un punt d’inflexió en el cinema català. I, esclar, com sempre, una nova pel·lícula de Woody Allen. Això, que no falti.

La batalla dels Oscars

Els primers mesos de l’any concentren ‘delicatessen’ cinèfiles

Abans que s’acabi el febrer, la cartellera haurà d’acollir tots els títols de la cursa dels Oscars que encara no s’han estrenat. Demà arriba Silencio, la incursió espiritual de Scorsese, i la setmana que ve el musical favorit en totes les travesses, La ciudad de las estrella s, amb el tàndem Ryan Gosling i Emma Stone. També han de prendre posicions el drama indie Manchester frente al mar (3 de febrer) i Moonlight (27 de gener), el retrat d’un jove afroamericà que sembla haver guanyat la partida com a gran esperança negra de la pròxima edició dels Oscars a The birth of a nation (17 de febrer), tacada per les acusacions de violació al seu director, Nate Parker. Cal no oblidar la gran favorita a l’Oscar al film de parla no anglesa, la sensacional comèdia dramàtica Toni Erdmann (20 de gener), de Maren Ade.

Franquícies infinites

Hollywood continua esprement la mamella de les sagues d’èxit

Les seqüeles continuen el seu predomini aclaparador del panorama hollywoodià. Acabaríem abans enumerant els quatre o cinc títols de l’any que ve que no són remakes ni adaptacions i que no pertanyen d’alguna manera a una franquícia o univers cinematogràfic. Però posats a fer, som-hi: el 2017 s’estrenaran, entre d’altres, l’ Episodi VIII de Star Wars (15 de desembre), el duel de pectorals i testosterona de Vin Diesel i The Rock a Fast & Furious 8 (14 d’abril), la cinquena entrega de Pirates del Carib (26 de maig) amb Javier Bardem com a fitxatge estel·lar i la tercera part d’ El planeta dels simis (14 de juliol), ara escenari d’una guerra entre humans i els simis evolucionats.

Un cas especial és el d’ Alien: Covenant (11 d’agost), dirigida per Ridley Scott, que havia de ser una seqüela de Prometheus però pel camí sembla que ha reclamat definitivament el seu lloc a la franquícia Alien tot recuperant el terror claustrofòbic de la pel·lícula fundacional de la saga. Serà interessant veure com justifiquen el retorn de Colin Firth en la segona part de Kingsman (16 de juny) després de veure morir el seu personatge en la primera part. No ho serà tant veure Pacific Rim 2 sense Guillermo del Toro en la direcció, la nova dosi d’erotisme edulcorat de Cincuenta sombras más oscuras (10 de febrer) i un altre Transformers (28 de juliol) amb Michael Bay fent esclatar robots i Mark Wahlberg mirant-s’ho de lluny.

La resistència dels autors

Nolan, Malick, Haneke, Allen i Soderbergh estrenen nous films

En els marges de la indústria, les veus originals dels grans directors continuen en actiu. Després de la jubilació més curta de la història, Steven Soderbergh tornarà al cinema el 2017 amb la comèdia de robatoris Logan Lucky, amb Channing Tatum i Adam Driver. Al març s’estrena als Estats Units Song to song, el nou experiment fílmic de Terrence Malick amb repartiment estel·lar (Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman) i ambientat al festival de música Austin City Limits. David Fincher prendrà el relleu de J.A. Bayona a Guerra Mundial Z 2, però no sembla fàcil que pugui entregar la pel·lícula a temps per estrenar-la aquest any. La pel·lícula anual de Woody Allen, encara sense títol, estarà ambientada al Coney Island dels anys 50 i protagonitzada per Kate Winslet i Justin Timberlake, entre d’altres. S’espera que Michael Haneke estreni a Canes el seu nou film, enganyosament titulat Happy ending, i al març arribaran dos films del Canes passat: un Dardenne amb ritme de thriller, La chica desconocida, i el drama El viajante, de l’iranià Asghar Farhadi. Sofia Coppola està immersa en Beguiled, l’adaptació d’una novel·la que ja va portar al cinema Don Siegel amb Clint Eastwood, i el 2017 arribaran nous treballs d’Ang Lee (la bèl·lica Billy Lynn ), Richard Linklater ( Last flag flying, seqüela d’un film de Hal Ashby del 1973) i Darren Aronofsky, que convertirà Jennifer Lawrence i Javier Bardem en marit i muller al drama familiar Mother. Però en aquesta lliga la pel·lícula que centrarà les mirades serà probablement Dunkerque (21 de juliol), el film bèl·lic de Christopher Nolan sobre l’evacuació de l’exèrcit aliat el 1940 davant la imminent arribada de la potent màquina de guerra nazi.

Segones parts...

‘Trainspotting’ i ‘Blade runner 2049’ atreuen totes les mirades

L’expectativa que envolta Blade runner 2049 és un arma de doble tall. Continuar un clàssic absolut de la ciència-ficció, una pel·lícula perfecta, és un gest d’atreviment que es pot pagar car. Ara bé, les bones sensacions que ha deixat el director encarregat (Denis Villeneuve) amb la recent Arrival conviden a esperar el millor d’un film que, més que una seqüela, és l’exhumació d’un tòtem del cinema. Per descobrir si està a l’altura caldrà esperar al 6 d’octubre o, possiblement, un dia abans en la inauguració del Festival de Sitges. Trainspotting 2 (3 de març), que reuneix Danny Boyle i el repartiment original, s’enfronta al repte de reprendre 20 anys després una pel·lícula convertida en referent generacional. ¿Com sobreviu l’esperit juvenil a dues dècades d’addicció i feines precàries?

Cinema animat

‘Coco’ i el ‘Batman’ de Lego són els dos títols més esperats

Ara que els estudis d’animació es multipliquen, ja no n’hi ha prou seguint Pixar. Fox estrenarà el 14 d’abril la sàtira familiar El bebé jefazo i Warner té totes les esperances posades en la versió en Lego de Batman (10 de febrer), que en els tràilers promet diversió a carretades. Les seqüeles també dominen el món de l’animació: el 30 de juny arribarà la tercera part de Gru, el meu dolent preferit, el 22 de desembre la segona de la família prehistòrica Els Croods i el 31 de març una tercera d’ Els barrufets. Pixar també reincidirà en la seva saga més popular entre els menuts amb Cars 3 (4 d’agost), però la seva estrena estrella de l’any és Coco (1 de desembre), una història original del director de Toy story 3 inspirada en el colorista imaginari de la festa mexicana del Dia dels Morts. La quota d’adaptacions impensables la cobrirà Emoji: La pel·lícula (11 d’agost), que portarà al cinema les populars emoticones dels mòbils; creuem els dits perquè no s’oblidin de la ballarina flamenca.

Superherois a dojo

Un nou retorn de Spiderman i expansió galàctica de Marvel

Si algú pensava que els superherois es prendrien un descans el 2017 anava ben equivocat. Marvel, Warner i Fox continuaran alimentant la bombolla superheroica fins que peti amb noves entregues del gènere de moda dels últims anys. Guardianes de la galaxia Vol. 2 (28 d’abril) reunirà Starlord amb el seu pare (Kurt Russell) en una aventura que, juntament amb Thor 3: Ragnarok (27 d’octubre), continuarà expandint l’univers còsmic de Marvel a l’espera de l’arribada de Thanos i les Guerres Infinites. Spiderman: Homecoming (7 de juliol) és el segon reboot del personatge en cinc anys, però després del debut de Tom Holland a Capità Amèrica: Civil War, l’expectació és gran: el nou Spiderman de Marvel, poca-solta i juvenil, aporta lleugeresa. El gran rival de Marvel, Warner, posarà en joc un dels seus personatges franquícia, Wonder Woman (23 de juny), i presentarà el seu particular all-star, Liga de la Justicia (17 de novembre). I Fox acabarà d’aprofitar el filó mutant amb el comiat de Hugh Jackman com a Lobezno en la crepuscular Logan (3 de març).

Collita local

‘Incerta glòria’ aspira a repetir la gesta triomfal de ‘Pa negre’

Tots els ulls del cinema català estan posats en Incerta glòria (17 de març), el nou film d’Agustí Villaronga, que adapta la novel·la homònima de Joan Sales ambientada en la Guerra Civil. El film representa el retorn del mallorquí al territori cinematogràfic que el va fer triomfar amb Pa negre. El 2017 també veurà l’estrena d’un altre triomfador dels Gaudí, Carlos Marques-Marcet, que a As we like it filma un triangle amorós entre Oona Chaplin i els dos protagonistes del seu debut, 10.000 km, Natalia Tena i David Verdaguer. Un trio es fa i un duo s’acaba: Jaume Balagueró i Paco Plaza s’emancipen definitivament de la saga [REC] i estrenaran dues cintes per separat: Balagueró torna a dirigir un projecte internacional, Muse, i Plaza s’endinsarà a El expediente en el cas de parapsicologia conegut com l’ expedient de Vallecas. El cinema espanyol no té cap bomba preparada: serà un any sense Almodóvar, sense Torrente, sense Bayona i sense cognoms catalans o bascos. El que sí que hi haurà és el retorn d’un dels cineastes més interessants dels últims anys, Carlos Vermut, que després de l’èxit de Magical girl presentarà Quién te cantarà, protagonitzat per la cantant i actriu Najwa Nimri.