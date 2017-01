El festival Tradicionàrius es multiplica per dos

Més concerts, més mesos i tot plegat presidit per un esperit de celebració. Així serà la trentena edició del festival Tradicionàrius, que des de demà i fins al 23 de juny aplegarà una amplíssima representació de les músiques d’arrel i tradicionals, principalment dels Països Catalans però també amb una rellevant presència internacional. Una vegada més, el centre neuràlgic del festival serà el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) de Barcelona, que acollirà bona part de les actuacions musicals, balls, xerrades i presentacions de llibres. “Ens hem conxorxat i seran sis mesos de programació en comptes de tres. És un esforç addicional que pensàvem que valia la pena”, explica el director del Tradicionàrius, Jordi Fàbregas.

El caràcter excepcional d’aquesta edició ja és evident en el concert inaugural: 1988-2017. Trenta Tradicionàrius Traçats. Hi participaran músics que van ser presents en la primera edició, com ara Rosa Zaragoza, Els Ministrers de la Vila Nova, Retaule i La Cobla Mínima, a més de Jaume Arnella fent de “romancer major de la vetllada”. De fet, Arnella hi estrenarà el Romanço Tradifolk.

Segons Fàbregas, el Tradicionàrius pretén “construir una història sòlida en favor de la música d’arrel i tradicional” i també “servir d’altaveu de nova creació”. La programació d’aquesta edició s’adiu amb el propòsit. Hi haurà noms històrics com Nuevo Mester de Juglaría, La Ronda de Boltaña, Eliseo Parra i Maria del Mar Bonet, que farà un recital centrat en les peces tradicionals del disc Saba de terrer. També es podran sentir diàlegs com el de Ruper Ordorika amb Martin Carthy i projectes especials com l’estrena del nou espectacle immersiu dels RIU, el concert de Derrumband a partir de repertori de Gato Pérez, i Tren Seeger, un homenatge a Pete Seeger a càrrec d’Arturo Gaya, Cati Plana, Sergi Trenzano i Kike Pellicer.

Aquest any s’ha donat carta blanca a Aleix Tobias i Xavier Batllés, i L’Auditori acollirà el concert de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la Banda de Música de la Lira Ampostina. Altres noms dels trentè Tradicionàrius són Joana Gomila, Alidé Sans, Guillem Roma, Jordi Molina i la Rufaca Folk Jazz Orquestra de Sergi Vergés. El concert de cloenda el protagonitzaran Mesclat i La Cobla Catalana dels Sons Essencials.

Per tirar endavant aquesta edició hi ha un pressupost de 234.160 euros (93.160 més que al 2016), l’aportació pública del qual correspon al 51%, repartida entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.