El Govern assegura que la cultura és prioritària però es queda en el 0,8 del pressupost

És un discurs que any rere any es repeteix. La cultura és prioritària. Aquest matí, el conseller de Cultura, Santi Vila, ha comparegut al Parlament per explicar que la cultura "vetlla per l’ànima ciutadana i col·lectiva", i que és vital per "trobar un lloc competitiu en el món". Ha reiterat que ha de ser el "centre de les nostres preocupacions i de les nostres prioritats". Però la seva dotació (261 milions d’euros) no arriba ni a l’1% del pressupost. Es queda en el 0,8%. "Situar-nos en el 2% del pressupost de la Generalitat és el que ens situaria en les condicions de ser l’Anglaterra del sud o, com deia Maragall, a la Dinamarca del Mediterrani", ha dit el conseller de Cultura.



Som ben lluny, però, d’aquesta fita. Els arguments no varien gaire respecte de fa un parell d’anys: " Es tracta d’un pressupost hereu d'un moment de recessió econòmica, que recull l'herència d'un sobreendeutament marcat per la retirada sagnant de l'Estat de les polítiques culturals a Catalunya", ha dit Vila. "Són elements que ens encotillen", ha dit.

Un augment del 9,3%



Vila ha detallat que el pressupost de Cultura puja a 261 milions d'euros, un 9,3% més respecte del 2015 –el 2016 es van prorrogar els pressupostos. Encara, però, no s’assoleixen les xifres pressupostàries del 2011, quan el pressupost va ser de 302,4 milions. Ciutadans, Catalunya sí que es Pot, el PSC i el PP han presentat esmenes a la totalitat i han coincidit a criticar els pressupostos per insuficients i continuistes. També han destacat que no consideren que aquests pressupostos siguin "socials".



L'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), amb 58,7 milions, serà l'entitat que gestionarà més pressupost, amb un increment de 8,3 milions respecte del 2015; seguit per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (35,2 milions) –2,6 menys– i el Consorci per a la Normalització Lingüística (29,1 milions).



Vila ha remarcat que els pressupostos d’enguany prioritzen una "cultura propera i accessible". I, en aquest sentit, ha destacat les inversions que es faran per "augmentar l’hàbit de la lectura". En concret, la conselleria de Cultura destinarà 2,8 milions euros a renovar biblioteques i renovar i ampliar les existents. D’altra banda, dotarà amb 2,2 milions d’euros per a la renovació dels fons bibliogràfics. També augmenta la dotació de la Biblioteca de Catalunya, que serà de 7,3 milions d’euros (amb un augment d’1,6% respecte del 2015).

El MNAC rebrà un milió més

Entre els grans equipaments, el MNAC comptarà amb un milió més, i l’aportació del govern català passarà a ser de 15,3 milions d’euros. Una aportació que anirà sobretot destinada a les exposicions temporals. " No podem tenir un altre episodi com el de Torres-Garcia [es refereix a l'exposició antològica del pintor uruguaiocatalà Torres-Garcia que es va fer al Museu d’Art Modern de Nova York (MoMA) i que no va poder venir al MNAC per manca de pressupost]", ha dit Vila. El Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en canvi, disposarà de 10,1 milions d’euros, 100.000 euros menys, i això suposa un descens d'un 6,8%. El Gran Teatre del Liceu rebrà 8,01 milions d’euros, L’Auditori (4,82 milions), Teatre Lliure (1,96 milions), Mercat de les Flors (1,05 milions ) i el Palau de la Música (1,05).



Vila també ha destacat l’augment de les ajudes a la internacionalització de la cultura. En concret, l’aportació serà de 13 milions d’euros, amb un increment de 2,8 milions d’euros (un 28% més que el 2015). L’Institut Ramon Llull rebrà 8,4 milions d’euros (un 10,5% més que el 2015). A més, Vila ha destacat que el Llull també tindrà altres aportacions: "Hi ha el compromís econòmic i aportacions econòmiques de les Illes Balears i de l'Ajuntament de Barcelona".



Cultura també incrementarà a 50 milions d’euros (un 5,9% més) la dotació destinada a patrimoni cultural. Es destinaran 7,2 milions d’euros a la recerca, conservació, restauració i activitats de dinamització del patrimoni cultural. L’Agència Catalana de Patrimoni destinarà 12,2 milions d’euros a la conservació, restauració i dinamització dels museus i monuments nacionals. Per acabar, s’augmentarà en un 9,2% el pressupost de la Filmoteca de Catalunya.