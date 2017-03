El govern exclou el cinema de la rebaixa de l’IVA i encén el sector

Ras i curt: “Els espectacles ho necessitaven més”. El ministre de Cultura i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va justificar amb aquestes paraules per què el cinema ha quedat exclòs de la rebaixa de l’IVA cultural del 21% al 10% que s’aplicarà als espectacles en viu: teatre, música i toros. La mesura, inclosa dins l’acord que el PP i Ciutadans van firmar a l’agost, va ser aprovada ahir pel consell de ministres i està condicionada a l’aprovació dels pressupostos, prevista per al juny.

Méndez de Vigo va intentar apaivagar el malestar que aquesta discriminació va suscitar en el sector del cinema recordant que aquest any la llei de finançament del cinema comptarà amb 70 milions d’euros, 10 més que el 2016, i també es va vantar dels avantatges fiscals del sector. Però va aconseguir l’efecte contrari: “Aquests 10 milions són per a pel·lícules fetes en els anys passats i no s’han donat els 10 milions més que vam demanar per a les d’aquest any. A més, les mesures fiscals són de les més baixes d’Europa”, afirma Raimon Masllorens, el president dels Productors Audiovisuals Federats de Catalunya (PROA). “Aquest govern ha donat l’esquena a la cultura en general i al cinema de manera especial -subratlla-. No ens volem instal·lar en la queixa i pròximament proposarem un paquet de mesures a nivell estatal perquè la situació és molt complicada i cada any anem a mínims”.

El president de la confederació de productors audiovisuals (FAPAE), Ramon Colom, tampoc es creu la promesa del govern: “No resol el problema de finançament del cinema”. “Agraïm les gestions que ha fet l’Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, però amb aquests diners no anem ni a la cantonada”, subratlla. Ramon Colom també reclama un pacte de la indústria amb tots els partits per resoldre la qüestió del finançament de manera definitiva i posa en dubte que les subvencions d’aquest any superin les de l’any passat. Per exemple, els ajuts generals, que són els que tenen més dotació, segueixen congelats en 30 milions d’euros. “És desolador”, afirma la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola. “El govern espanyol no ha entès la importància social del cinema. Castiguen el públic. El problema no només es troba en la producció sinó també en l’exhibició -subratlla-. A més, des del punt de vista financer, el cinema retorna el 90% de les subvencions que rep”. A nivell estatal, el sector del cinema és, amb la música, el que ha patit una davallada més important en la recaptació des que es va aplicar el 21% d’IVA el setembre del 2012. Ahir Méndez de Vigo també seguia supeditant la rebaixa de l’IVA per al cinema “al retorn al camí del dèficit”.

La reacció de la Unió d’Associacions de les Indústries Culturals d’Espanya, que aglutina 4.000 empreses de les arts escèniques, la música i el cinema, tampoc es va fer esperar: demanen que la rebaixa de l’IVA cultural s’estengui al cinema durant la tramitació dels pressupostos o que s’apliqui “en el mínim termini possible”. El CoNCA també lamentava l’exclusió del cinema. Creu que la rebaixa no és “prou satisfactòria” perquè no suposa el retorn al 8% d’IVA cultural que hi havia abans de l’augment.

“Més enllà d’excloure’ns, el govern espanyol transmet el missatge subliminar que el cinema no és cultura, i hem de deixar molt clar a les futures generacions que sí que ho és”, afirma el president del Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón. “Hem de centrar tots els esforços durant la tramitació dels pressupostos i fer pedagogia entre els partits perquè es faci una esmena parcial -afegeix-. L’IVA penalitza l’accés dels ciutadans a la cultura, i els empresaris també hem de tenir marge econòmic per poder invertir en la millora de les sales”. El govern espanyol ha calculat que el cost d’aquesta rebaixa de l’IVA serà de 55 milions d’euros, una xifra que suposarà un ínfim 2,4% del que recapta anualment per espectacles -el 2014 l’Estat va recaptar 2.273,2 milions en concepte d’IVA d’espectacles.

Recuperar competitivitat

L’exclusió del cinema també és una galleda d’aigua freda entre col·legues del món de la cultura, perquè els professionals del cinema, el teatre i la música han demanat de manera conjunta la rebaixa de l’IVA cultural en els últims anys. “Vam demanar des del primer moment que el 21% d’IVA es retirés i hem hagut d’esperar quatre anys i mig”, afirma la productora de la companyia La Perla 29, Bet Orfila, presidenta de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca). La majoria d’empreses privades van assumir l’IVA cultural i no van apujar el preu de les entrades, i ara s’obre una nova etapa: “La reducció de l’IVA serà una entrada d’aire i ens permetrà recuperar la musculatura que vam perdre fa cinc anys”, explica. A més de poder abaixar el preu de les entrades es podran revifar les produccions. “Ens permetrà recuperar terreny i tornar al nivell que teníem la temporada 2011-2012, que va ser un moment d’explosió”, apunta.

En el terreny de la música, l’aplicació del 21% d’IVA va ser el tret de gràcia a una situació que ja era complicada a nivell de facturació: “Esperem poder rectificar la caiguda en la venda d’entrades i la pèrdua de competitivitat respecte a altres països que hem patit durant aquests anys. Moltes gires internacionals han quedat fora de l’Estat”, afirma Albert Salmerón, president de l’Associació de Promotors Musicals espanyola. Abans de les arts en viu i dels toros, el govern espanyol va abaixar per sorpresa l’IVA a la compravenda d’art l’any 2014.

Si s’aprova la rebaixa al maig, Espanya se situarà per sota de la mitjana de l’IVA cultural europeu, que és d’un 15%, i en la línia d’Itàlia i Alemanya. Amb tot, encara quedarà molt lluny del 5,5% de França.