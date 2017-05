10 imperdibles de la Nit dels Museus

Xurros que fan volar la imaginació

En el marc de l’exposició Tapas. Spanish design for food, el Museu del Disseny acollirà durant tot avui una mostra especial titulada Redissenyant el xurro. Es tracta d’una instal·lació que es podrà veure des de les deu del matí fins a la una de la matinada i que es planteja com es pot canviar tant la forma com el concepte i la manera de menjar aquest dolç. Ideada i comissariada per Diego Ramos, la iniciativa inclourà quatre xerrades al llarg del dia i, a partir de les set de la tarda, oferirà la possibilitat de degustar els xurros més originals al food truck de Comaxurros, que s’ubicarà a l’exterior del museu.

Endinsar-se a la Torre de la Creu de la mà de Jujol

Per primera vegada, la Torre de la Creu se suma a la Nit dels Museus. Aquesta joia modernista de Sant Joan Despí es podrà visitar tota la nit. A les nou i a un quart d’onze, però, els assistents podran recórrer-la de la mà de l’arquitecte Josep Maria Jujol en una visita teatralitzada que explicarà els secrets de l’edifici.

Fusionar-se amb un quadre del MEAM

Els amants de les selfies originals tenen una cita al Museu Europeu d’Art Modern. Durant tota la nit alguns dels seus quadres tindran espais buits perquè els visitants s’hi puguin fer una foto com si fossin un personatge de les obres d’art. Amb aquesta iniciativa, titulada Tu ets l’obra d’art, qui ho vulgui es podrà fusionar amb els quadres que més li agradin.

Els Beatles reviuen a Sant Pere de Galligants

Amb només una guitarra i la seva veu, el músic Ton Torné recuperarà les cançons més entranyables dels Beatles a un dels espais més majestuosos de Girona, el monestir romànic de Sant Pere de Galligants. El concert començarà a dos quarts d’onze de la nit, però el recinte tindrà les portes obertes des de les set de la tarda fins a les 12 de la nit per a tothom que vulgui visitar-lo.

Una mirada diferent a les obres del MNAC

A més de poder visitar les exposicions de tota la vida del Museu Nacional d’Art de Catalunya, l’equipament incorpora enguany comentaris a peu d’obra lligades a un eix temàtic: la mirada a les altres cultures. Amb aquesta iniciativa, el museu posarà el focus en la crisi dels refugiats.

Modernisme a ritme de rumba i jazz a Sant Pau

Durant tota la nit, el recinte modernista de Sant Pau es capbussarà en una vetllada musical eclèctica perquè els visitants del conjunt arquitectònic puguin descobrir-lo acompanyats d’una banda sonora. La Dixie Band Taller de Músics encetarà la jornada, que seguirà amb el jazz de Violeta Curry i les cançons que van marcar la seva infantesa a Filadèlfia. A les 10 de la nit, els ritmes cubans de Son de Rambla agafaran el relleu de la vetllada i clouran la nit.

Un diàleg amb la crisi dels refugiats a Lleida i l’Aran

Els 11 equipaments de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i l’Aran traçaran un vincle entre les seves peces i el drama dels refugiats. Ho faran a través de diversos objectes que estan vinculats amb els conflictes bèl·lics. A més de les peces que formen part de les col·leccions permanents, també s’exposaran obres guardades als magatzems, com ara fragments de metralla d’un bombardeig de la Segarra i dibuixos infantils fets durant la Guerra Civil.

Dansa i microdramatúrgia a l’Institut del Teatre

Els alumnes de l’Institut del Teatre aprofitaran la Nit dels Museus per ensenyar els seus treballs acadèmics en forma d’actuacions breus. Microdramatúrgies, espectacles de dansa i música, una exhibició de flamenc i accions improvisades es repartiran per l’edifici de l’Institut del Teatre, on també es podran tastar tapes inspirades en obres teatrals.

La llum transforma els Museus de l’Hospitalet

Els tres edificis dels Museus de l’Hospitalet i els seus voltants adoptaran una nova fesomia a través de la llum. Diversos artistes convidats han preparat petites intervencions de llum que transformaran les façanes dels equipaments perquè els visitants els observin amb una altra mirada.

Descobrir històries silenciades a Tarragona

El passat i el present estan plens d’històries controvertides que, per diversos motius, s’han silenciat i s’han convertit en tabú. Els museus de Tarragona volen destapar-les amb diverses visites guiades que es desenvoluparan durant tota la nit i que tindran aquests relats com a fil conductor. La proposta recorrerà els diferents equipaments de la ciutat i vol despertar reflexions al voltant del present, el passat i el futur.