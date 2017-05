Els 10 imprescindibles del Primavera Sound

Ja fa temps que el Primavera Sound marca l’inici de la temporada de grans festivals a Europa, cosa que fa que molts grups passin per Barcelona a l’inici de les gires que els tindran ocupats al llarg de l’estiu. Aquest aspecte reforça el posicionament del festival en les agendes internacionals, tot i que a vegades pot ocasionar algun imprevist, com la cancel·lació de Frank Ocean, que aquest any ha caigut del cartell a causa “d’endarreriments de producció aliens a la voluntat de l’artista”, insalvables malgrat els esforços de l’organització. De fet, Ocean ja va haver de cancel·lar dues actuacions als Estats Units per la mateixa raó.

La dissetena edició del Primavera Sound concentrarà l’activitat al Parc del Fòrum de dijous a dissabte, però avui ja hi haurà la tradicional jornada gratuïta, enguany amb concerts de Saint Etienne, Anímic, 7 Notas 7 Colores, Local Natives i Gordi, a més d’un xou amb l’aforament limitat a 700 persones de Jarvis Cocker i Steve Mackey, que presentaran el projecte immersiu Dancefloor meditations. Amb l’absència de Frank Ocean, els reclams multitudinaris d’aquesta edició són Arcade Fire, The XX i Bon Iver, que comparteixen cartell amb llegendes com Van Morrison i Grace Jones, i estrelles del segle XXI com Solange i Miguel.

Amb aquesta programació es van exhaurir fa temps tant els abonaments (de 145 a 195 euros segons la promoció) com les entrades diàries ( 80 i 90 euros). Els preus del Primavera Sound són similars als del Sónar (també 195 euros l’abonament, 72 euros les entrades de nit i 54 les de dia), i superiors als del tercer gran festival barceloní, el Cruïlla, que té una oferta de concerts menor (120 euros l’abonament i 72 les entrades diàries). Si s’amplia la comparativa a concerts únics, veure els Beach Boys als Jardins de Pedralbles costa entre 48 i 158 euros; Ariana Grande al Palau Sant Jordi, de 36 a 95 euros, i PJ Harvey al Poble Espanyol, 56 euros.

L’edició 2017 del Primavera Sound inclou més de 200 actuacions al recinte del Fòrum. La superfície que ocupa el festival creix fins als 192.000 m2, 5.000 més que l’any passat perquè augmenta la zona dedicada a la música electrònica, el Primavera Bits. El pressupost total del Primavera Sound, segons dades facilitades pel festival, s’enfila fins als 12 milions d’euros, 200.000 més que el 2016. En el capítol de l’aportació econòmica de les administracions públiques, l’Ajuntament de Barcelona destina 142.000 euros a les activitats del Primavera a la Ciutat, i la Generalitat, 175.000 per al Primavera Pro. Pel que fa a la seguretat, es reforçarà seguint els protocols aplicats als grans esdeveniments culturals i esportius pels Mossos d’Esquadra des de finals del 2015 arran dels atemptats a París.

A continuació, destaquem deu imprescindibles del Primavera Sound 2017:

Solange: Neosoul amb missatge

540x306 Solange Solange

Solange Knowles començava a deixar de ser només la germana de Beyoncé quan va actuar al Primavera Sound del 2013. Quatre anys després, la cantant texana hi torna convertida en una superestrella del neosoul gràcies al seu tercer àlbum, l’impactant A seat at the table (2016), un disc d’orgull feminista i afroamericà. El concert de Solange serà el dijous 1 a l’escenari Mango (21.10 h), si no hi ha sorpresa d’última hora: la setmana passada va cancel·lar l’actuació que havia de fer el 26 de maig al festival Boston Calling, “per problemes de producció fora del seu control”. És a dir, el mateix argument que va fer servir Frank Ocean.

Arcade Fire: A l’espera del nou disc

540x306 Arcade Fire / Eric Kaye Arcade Fire / Eric Kaye

El supergrup indie canadenc ja va ser cap de cartell del Primavera Sound fa tres anys, quan hi presentava el disc Reflektor (2013). De fet, els festivals i els grans aforaments són l’hàbitat natural de la banda liderada per Win Butler, tot i que l’any passat van fer una actuació especial a la sala Razzmatazz. A principis del 2017 van anunciar un nou àlbum que encara no s’ha publicat, però Butler assegura que en els concerts de la gira europea n’interpretaran algun tema. També a principis d’any van llançar I give you power, una cançó compartida amb Mavis Staples i que era un missatge anti-Trump. Arcade Fire actuaran a l’escenari Mango dissabte (24 h).

Van Morrison: El ‘lleó de Belfast’ segueix rugint

540x306 Van Morrison / BRADLEY QUINN Van Morrison / BRADLEY QUINN

El lleó de Belfast no és, ni de bon tros, l’artista més empàtic del món, i difícilment canviarà d’actitud als 71 anys. Tampoc canvia el seu compromís artístic, intacte mig segle després de Blowin’ your mind!, el disc amb què va debutar amb el seu nom. Van Morrison no viu de rendes, com demostra l’àlbum Keep me singing (2016). El títol no podia ser més explícit: no pensa deixar de cantar. Ho farà dissabte a l’escenari Heineken (19.45 h).

Aphex Twin: La bèstia de l’electrònica

Richard D. James va ser un dels artistes fonamentals de l’electrònica menys autocomplaent dels anys 90, i va establir una aliança amb el videoartista Chris Cunningham que ha deixat per a la història una sèrie de videoclips irrepetibles. En els últims deu anys la seva activitat discogràfica ha sigut més intermitent, tot i que amb fites prou impactants com l’àlbum Syro (2014) i l’EP Cheetah (2016). Aphex Twin oficiarà la gran cerimònia electrònica del Primavera Sound dissabte (1.20 h) a l’escenari Heineken.

Kate Tempest: Rimes sobre el present

540x306 Kate Tempest / EDDIE OTCHERE Kate Tempest / EDDIE OTCHERE

Tant la seva actuació al Sónar del 2015 com la que va fer a l’Apolo l’any passat van certificar que els directes de Kate Tempest són cròniques crues i acurades del present londinenc. Tanmateix, les seves reflexions, amb càrregues polítiques de profunditat, poden ser compartides arreu del món. Poeta, rapera, dramaturga i novel·lista, a Let them eat chaos (2016) Tempest retrata un sistema depredador a partir de set històries d’insomni. Hip-hop sense artificis. La cita serà dijous (23.30 h) a l’escenari Adidas Originals.

Bon Iver: La mutació del cantautor ‘indie’

Justin Vernon va sorgir encarnat en Bon Iver fa una dècada. Va passar pel Primavera Sound l’any 2008, aleshores defensant l’ indie-folk del disc For Emma, forever ago. L’èxit de l’àlbum Bon Iver, Bon Iver (2011) el va consagrar fins i tot als Grammy, i aleshores Vernon va decidir allunyar-se de Bon Iver i refugiar-se en altres projectes. Finalment, l’any passat va tornar amb 22, a million, un disc que sembla un camp de batalla: folk, electrònica, melodies sensibles i fins i tot Auto-Tune lluiten en les cançons que interpretarà a l’escenari Heineken dijous a les 22.20 h.

The XX: Una mica de llum a la melancolia

540x306 The XX / LAURA COULSON The XX / LAURA COULSON

Amb el disc Coexist (2012) aquest trio londinenc va contribuir a redefinir el pop d’estadi, i tot i l’atmosfera melancòlica de tot plegat, o precisament per això mateix, se’n van sortir. Cinc anys després, Romy Madley Croft, Oliver Sim i Jamie Smith han obert les finestres per deixar passar una mica de llum, i el resultat és I see you, l’àlbum amb el qual desembarquen al Primavera Sound: divendres a les 23.10 h, a l’escenari Heineken.

Grace Jones: La diva de totes les dives

La jamaicana Grace Jones manté el seu estatus com a icona sofisticada quaranta anys després d’irrompre en l’escena disco amb l’àlbum Portfolio (1977) i sobretot la versió de La vie en rose. Ja va deixar constància del seu magnetisme al Sónar del 2009, quan hi va presentar Hurricane (2007). Ara, als 69 anys, arriba al Primavera sense novetat discogràfica, tret d’una col·laboració en el nou treball de Gorillaz. El festival l’honora amb tractament d’estrella: hi actuarà dissabte a les 22.35 h, just abans que Arcade Fire.

Seu Jorge: L’homenatge a David Bowie

540x306 Seu Jorge Seu Jorge

El Brasil té una interessant doble presència en aquest edició. D’una banda, Seu Jorge, el músic que el cineasta Wes Anderson va triar per a la banda sonora de The life aquatic (2004), en què interpretava cançons de David Bowie des de la perspectiva de la música popular brasilera. Aquest repertori serà el del concert que oferirà a l’escenari Ray-Ban dissabte (22.35 h). L’altre nom brasiler és Elza Soares, llegendària estrella de la samba amb més de sis dècades de trajectòria. L’any 2015 va publicar A mulher do fim do mundo, un disc obert a l’ afrobeat i a sons electrònics i de caràcter eminentment subversiu. Soares actuarà a l’Auditori Rockdelux dijous a les 19.20 h.

Mishima: L’estrena a Barcelona d’‘Ara i res’

Després de presentar Ara i res al Festival Strenes de Girona i de participar en el concert contra la censura No Callarem, celebrat a Badalona, el quintet barceloní desplegarà les cançons del nou àlbum al Primavera Sound. No serà en un dels dos escenaris principals, com sí que van fer els Manel l’any passat, sinó al Ray-Ban (dijous a les 18.30 h). A més de Mishima, la representació catalana al Fòrum inclou Rosalía & Refree, Rebuig, El Petit de Cal Eril, Anímic, John Talabot (associat amb el suec Axel Boman en el projecte Talaboman), 7 Notas 7 Colores (celebrant el vintè aniversari del disc Hecho, es simple ),Les Cruet, It’s Not Not i Museless.

ESTIRANT EL FIL DE LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA

El Primavera Sound segueix fidel, any rere any, a establir connexions amb el passat de la música. Aquest any, per exemple, programa a l’Auditori del Fòrum el concert amb què The Zombies commemoren el 50è aniversari del disc Odessey & Oracle, un dels cims del pop britànic dels 60. De la mateixa manera, el festival segueix esquitxant el cartell amb propostes estilístiques d’arrel anglosaxona però fora dels estils hegemònics, com ara l’avantguarda de la nord-americana Annette Peacock, la música industrial dels canadencs Skinny Puppy o l’electrònica de cara a barraca dels belgues Front 242. També hi haurà espai per al punk-rock melòdic dels Descendents, el grup sense el qual segurament no haurien existit bandes com Green Day, i per al punk de The Damned, pioners de la revolta britànica del 77. I com cada any, no hi faltarà la facció metàl·lica: en aquest cas, Slayer, padrins dels thrash metal, un estil que connecta amb la brutalitat dels francesos Gojira.

PRIMAVERA PRO: DEBATS SOBRE LA INDÚSTRIA MUSICAL

Trobada al CCCB

El Primavera Pro celebra la vuitena edició amb un pressupost de 420.000 euros i la voluntat de consolidar-se com a punt de trobada de la indústria musical independent. Totes les activitats es faran al CCCB.

II Congrés de Sales

El Primavera Pro acollirà divendres el segon Congrés Internacional de Sales de Concerts. Entre les qüestions a debatre hi ha la regulació de so, la seguretat i les relacions amb els veïns, i la relació de les sales amb mànagers i artistes.

Billy Bragg

El cantautor britànic, heroi de la resistència musical al thatcherisme, conversarà avui amb Antonio Baños a l’Auditori del CCCB (16 h). El títol de la xerrada és prou explícit: Una vida de música, activisme i esperit independent.

Relació amb les marques

Vendre més sense vendre’s: el teu grup i les marques, és el nom d’un debat sobre la relació dels músics amb les marques comercials. Serà dijous (14.45 h) al Hall del CCCB, amb representants de Jägermusic, Movistar Artsy i Camouflage Recordings.

Viv Albertine

Viv Albertine, autora del llibre Ropa. Música. Chicos (2014), publicat en castellà per Anagrama, va ser una de les protagonistes del punk amb el grup The Slits. Dijous (17.15 h) conversarà amb Ian Svenonius, líder del grup The Make-Up.