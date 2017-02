Llach respon a Évole: "Si no vols incompetència, guanya't la independència"

El cantautor i diputat de JxSí, Lluís Llach, ha respost aquest diumenge a través del seu compte a Twitter a les paraules de Jordi Évole ahir durant el concert pels refugiats. El periodista va lamentar la poca implicació de les institucions catalanes per resoldre aquest problema i va criticar la llotja de les autoritats. " Aquest no és un problema de competències, sinó d'incompetències", va clamar.

Llach ha contestat a aquesta crítica argumentant que la Generalitat està preparada per acollir, però l'estat espanyol ho impedeix. En aquest sentit, ha corregit la frase del periodista i ha reclamat que " si no vols incompetència, guanya't la independència". Aquí podeu llegir el fil de Llach a Twitter:

Admirat @jordievole, a Cat. , per l"esforç de la Generalitat, Ajuntamens,Entitats i sobretot de la gent, ja fa setmanas que podem acollir. — Lluís Llach (@lluis_llach) 12 de febrer de 2017

2/estem preparats per acollir + de 1200 persones, amb 745 pisos i 450 equipaments residencials i l'estat ho impedeix. @jordievole. — Lluís Llach (@lluis_llach) 12 de febrer de 2017

3/Ahir, @jordievole,feres una frase enginyosa, tan aplaudida com fallida pq la Generalitat,45 municips i els + d 1200 mentors no la mereixien — Lluís Llach (@lluis_llach) 12 de febrer de 2017

4/des de l'estima @jordievole,t'ofereixo una frase més ajustada. SI NO VOLS INCOMPETÈNCIA, GUANYA'T LA INDEPENDÈNCIA . Salut, sort i feina. — Lluís Llach (@lluis_llach) 12 de febrer de 2017

Altres diputats de JxSí i membres del Govern català també es van sentir atacats per les paraules d'Évole i van reaccionar a través de Twitter. Per exemple, el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián va assegurar que "aquí hi ha un govern que demana acollir i un altre que l'hi impedeix". La consellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa, també va dir que l'asil només el poden donar els estats i "per això volem ser estat".

Ojalá algunos fueran tan valientes con un palco de Ferraz o de Vistalegre como lo son con un palco del Sant Jordi. #volemacollir — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 11 de febrer de 2017