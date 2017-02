El ministeri estudia regular la revenda digital

El ministeri d’Educació, Cultura i Esports està “treballant” en la regulació de la revenda d’entrades a internet. El ministre Íñigo Méndez de Vigo respon així a les queixes de diferents artistes i promotors de concerts, que demanen una legislació que prohibeixi una pràctica que encareix el preu de les entrades. Recorda, però, que no és competència estatal sinó autonòmica.

“Arran de les declaracions d’alguns cantants, he demanat un informe al servei jurídic del ministeri i m’han comentat que és competència de les comunitats. Tanmateix, estem estudiant amb altres ministeris què hi podem fer des de l’àmbit dels consumidors, no tant del de la cultura”, diu Méndez de Vigo.

El músic Alejandro Sanz ha impulsat una “aliança antirevenda” per exigir a l’administració que posi en marxa “els mecanismes necessaris per evitar la revenda”, seguint els models legislatius de països com el Regne Unit, Itàlia i França, per acabar així amb el que considera que és una “situació abusiva”.