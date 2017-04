El músic català BeGun torna a Espanya després de tres dies a la presó "per un error amb el visat"

"Aquesta ha estat la nostra experiència als Estats Units de Donald Trump. Amb diferència han estat les 75 hores més denigrants i humiliants que mai hem viscut tant el Marcel com jo. Passarà molt de temps abans que torni a trepitjar aquest país". Així resumeix el músic català BeGun (Gunsal H. Moreno, Barcelona, 1983) el vídeo que acaba de compartir a les xarxes socials després d’abandonar els Estats Units. "Aquest és el meu record dels Estats Units d’Amèrica, el país de la llibertat. He passat quatre dies incomunicat i tenia unes ganes de parlar brutals. Acabo d’arribar a l’aeroport de Madrid i ens ha passat una història brutal que val la pena explicar", relata.

El músic havia d’actuar a Ponce, al sud de Puerto Rico, però hi va haver un problema amb el visat i li van denegar l’entrada als EUA. Al vídeo explica: "Vam ser pràcticament declarats terroristes. Ens van posar en una sala, vam estar 24 hores en un zulo com si fóssim autèntiques rates. No teníem dret a comunicar-nos amb l’exterior". Es van queixar i els van encadenar: "Ens van lligar mans i peus amb cadenes físiques de metall", explica. I afegeix: "Ens van portar a una presó federal com si haguéssim comès un delicte".

El músic assegura que l’ambaixada no els fa fer cap cas. I llança un avís: "Gravo aquest missatge per alertar els músics del nostre país. Heu de vigilar amb els Estats Units perquè el mínim error pot tenir conseqüències tan desagradables com les que hem viscut el Marcel i jo. Mai m’havia sentit tan humiliat. Tot per un error administratiu que ni els federals saben explicar".