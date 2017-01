La policia recupera 3.561 obres d’art robades

Pandora és el nom amb què la policia ha batejat l’operació contra l’espoli d’obres d’art que ha acabat amb 75 detinguts i 3.561 peces recuperades. L’operació, en què es van investigar 48.587 persones i inspeccionar 29.340 vehicles i 50 vaixells, va tenir la col·laboració de les policies de 18 països europeus i de l’Europol, la Interpol, la Unesco i l’Organització Mundial de Duanes. La recerca es va fer entre l’octubre i el novembre de l’any passat, però no va ser fins ahir que el ministeri de l’Interior ho va fer públic. L’operació la van liderar les policies d’Espanya i de Xipre i la majoria d’objectes recuperats formen part del patrimoni arqueològic.

A l’estat espanyol la investigació més important es va fer a Múrcia, on es van recuperar 500 objectes arqueològics, una vintena dels quals s’havien robat el 2014 del Museu Arqueològic de Múrcia (MAM). Bona part de la recerca es va fer a través de les xarxes, on es van investigar anuncis força sospitosos que van permetre recuperar més de 400 monedes. La policia grega també va recuperar un important patrimoni arqueològic, com una làpida de marbre otomà i una imatge del segle XVIII de sant Jordi. La policia també va centrar les investigacions en el tràfic il·lícit de béns provinents dels països immersos en conflictes bèl·lics.

Per a l’èxit de l’operació policial ha sigut clau l’ajuda de la Interpol, que va facilitar la seva base de dades amb més de 50.000 objectes d’art registrats. Aquest registre va permetre obtenir ràpidament informació sobre la procedència de centenars dels objectes que es van localitzar durant les investigacions. En el cas del patrimoni robat la dificultat és que moltes vegades les peces no estan ben documentades, i els propietaris ni tan sols en tenen una fotografia, cosa que complica encara més la seva identificació.

La Interpol considera que el tràfic d’obres d’art i antiguitats és la tercera font de criminalitat al món. No obstant això, els robatoris de patrimoni sovint no creen alarma social i a vegades ni tan sols es denuncien. A Catalunya una de les operacions més importants pel que fa a patrimoni arqueològic va ser l’operació Petrus, que va intervenir quinze mil peces dels jaciments catalans espoliades amb detectors de metalls.