10 propostes culturals per al cap de setmana

Caminar sobre el gel, el viatge vital de Werner Hezog

Arts Santa Mònica. Del 17 de gener fins al 2 d'abril

L’art és pràctic? És una de les preguntes que es fa l’exposició ' Caminar sobre el gel. Èpica i disfuncionalitat en la pràctica artística', que es podrà veure al Nivell 1 de l’Arts Santa Mònica. La mostra, comissariada per David Armengol, parteix d’un episodi biogràfic del cineasta alemany Werner Hezog, que l’hivern del 1974 va decidir anar caminant de Munic a París per visitar la seva amiga i crítica Lotte Eisner, que es trobava molt malalta a l’hospital. En comptes de viatjar ràpidament, però, emprèn un viatge solitari i èpic que, segons ell, manté la seva amiga amb vida. Aquest fet va donar peu a la publicació d’un petit assaig ple de descripcions, situacions i pensaments: 'Del caminar sobre hielo'. La mostra inclou diversos treballs d’arts visuals que han dut a terme diferents artistes partint d’aquest relat, com Pauline Bastard, que retorna els materials de construcció a la seva naturalesa, Irena Visa i l’especulació de paisatges mai vistos, o les pintures de Mercedes Mangrané, que es fixen en els terres d'espais esportius que estableixen vincles amb paisatges naturals.

El MNAC celebra una nit dedicada a Picasso

Barcelona. 14 de gener

El MNAC celebra demà la ' Nit Picasso', una vetllada que promet molt. A partir de les 15 h hi haurà portes obertes a l’exposició 'Picasso romànic', i de 18 a 19 h, es comentaran les obres més destacades de la mostra. Per acabar, a les 19 h, es projectarà el documental ' Le Mystère Picasso' (H. G. Clouzot, 1955), que està rodat a l’estudi del pintor malagueny i mostra com és el procés de creació d’una obra de la mà de Picasso mateix. El film va guanyar el Premi Especial del Jurat al Festival de Cannes.

540x306 El MNAC celebra la 'Nit Picasso' en el marc de l'exposició 'Picasso Romànic' / MNAC El MNAC celebra la 'Nit Picasso' en el marc de l'exposició 'Picasso Romànic' / MNAC

Maria de Medeiros, el somriure més dolç

Barcelona. Fins al 21 de gener

L’actriu, guionista i directora de cinema Maria de Medeiros és una de les protagonistes aquest mes de la Filmoteca de Catalunya, que acull el cicle ' Maria de Medeiros, el somriure més dolç' i recupera alguns dels seus millors films. El cicle ha comptat amb l’especial col·laboració de l’actriu, que ha seleccionat els films que es projectaran. A més, durant aquesta setmana, de Medeiros ha estat a la Filmoteca per presentar diverses sessions i debats. Avui és l’últim dia per coincidir amb l’actriu, ja que presentarà juntament amb Stèphane Zagdanski el film ' Entre deux inconnus', que es projecta a les 19 h, i després es farà un debat posterior. Entre altres films que es podran veure aquest mes, destaquen ' Pulp Fiction', ' Des nouvelles du bon Dieu' i ' HH, Hitler à Hollywood'.

Última setmana per veure ‘Invisibles’ del 21è Circ d’Hivern

Barcelona. Fins al 22 de gener

Últim avís pels que encara no hagin anat al 21è Circ d’Hivern a l’Ateneu Popular de Nou Barris. Només queda una setmana d’' Invisibles', un muntatge que a través del circ i la música reflexiona sobre la fugida constant que duem a terme per viure i buscar un futur millor. Parla tant de les fugides interiors, com pot ser fugir de la soledat, dels problemes o de la por, com de les fugides més tangibles i visibles, com són fugir de la fam, de les guerres o de la violència.

540x306 'Invisibles', l'espectacle del 21è Circ d'Hivern / 21È CIRC D'HIVERN 'Invisibles', l'espectacle del 21è Circ d'Hivern / 21È CIRC D'HIVERN

La natura a través de la mirada de Pep Mata

Sant Joan de les Abadesses. Fins al 22 de gener

L’Espai Art l’Abadia (Sant Joan de les Abadesses) acull la mostra ' Lugar-es/De-tener-se', del fotògraf, doctor en Belles Arts i professor Pep Mata (Barcelona, 1958). L’exposició inclou una sèrie de fotografies fetes entre els anys 2010 i 2015 que exploren la natura i el paisatge des de la mirada d’aquest artista. “Necessito la imatge per preservar la vivència de l’instant, extraient part de l’espiritualitat del lloc, el qual es converteix en icona, talismà”, explica l’artista.

A través de la seva obra Mata reflexiona, entre altres, sobre la idea que el nostre temps és “tan sols un breu alè” en comparació al de la natura, que “frega l’eternitat”. Per a reflectir aquesta idea, l’artista endinsa als visitants a allò que desconeix, a través de paisatges de natura i muntanya, que provoquen la doble sensació de soledat i lucidesa.

'Cosas que se olvidan fácilmente' al TNC

Barcelona. Fins al 2 d'abril

Fa un parell d’anys, l’autor d’aquesta obra, Xavier Bobés, es va adonar que començava a tenir problemes de memòria. Aquests oblits van inspirar ' Cosas que se olvidan fácilmente', un espectacle fotogràfic que transforma els records i, de la mateixa manera que ho fa la ment, n’inventa de nous. Amb aquest muntatge, que es pot veure a l’espai exterior del TNC, Bobés va guanyar el Premi de la Crítica a noves tendències 2016.

Enceta el Suite Festival BCN Music Experience

Del 16 de gener fins al 29 de juny

Hombres G, Steve Hackett, Sílvia Pérez Cruz i Status Quo són alguns dels artistes que actuaran al Suite Festival BCN Music Experience, un cicle de concerts dins de la programació 'Espectacles externs' al Gran Teatre del Liceu. El cicle enceta aquest dilluns amb el concert de Bertín Osborne.

El Liceu acull la mort de l'heroi romàntic 'Werther'

Barcelona. Del 15 de gener al 4 de febrer

L'òpera de Massenet torna a Barcelona després de 25 anys d'absència. “Aquesta producció ja té uns quants anys, però és molt atemporal i segueix tenint impacte. Reflecteix la intel·ligència de Willy Decker i indica molt bé on som i l’ambient provincià en què es desenvolupa la història”, explica la directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann. Val a dir que Decker ha cedit la supervisió d’aquesta reposició a les mans de Stefan Heinrichs i Albert Estany. El tenor polonès Piotr Beczala encapçala el repartiment amb la mezzosoprano italiana Anna Caterina Antonacci.

540x306 Una de les escenes icòniques de la producció de Willy Decker de l’òpera Werther. / BARBARA AUMULLER / ÒPERA DE FRANKFURT / GRAN TEATRE DEL LICEU Una de les escenes icòniques de la producció de Willy Decker de l’òpera Werther. / BARBARA AUMULLER / ÒPERA DE FRANKFURT / GRAN TEATRE DEL LICEU

Izal tanca gira amb tot l’aforament venut

Barcelona. Dissabte

El grup madrileny Izal va triar Barcelona per començar una sèrie de vuit concerts per acomiadar la gira del disc Copacabana (2015), el tercer d’una trajectòria sempre ascendent dins de l’ indie-rock espanyol. El concert serà dissabte al Sant Jordi Club i les 4.620 entrades ja fa dies que van exhaurir-se. “Tenim un públic molt fidel”, diu el vocalista Mikel Izal. Fidel i nombrós, tot i que no sempre va ser així.

540x306 El grup madrileny Izal actua dissabte al Sant Jordi Club. / JAVIER ROSA / A.M. El grup madrileny Izal actua dissabte al Sant Jordi Club. / JAVIER ROSA / A.M.

La pel·lícula de la setmana: 'La la land'

A tots els cinemes

Per poder opinar sobre la pel·lícula del mes, abans s'ha de veure. Aquest cap de setmana arriba als cinemes 'La la land', rebatejada amb el trist 'La ciudad de las estrellas'. El film de Damien Chazelle ressuscita el gènere musical i recupera l'aroma del Hollywood clàssic, avalada per l'èxit als Globus d'Or. 'La la land' és un musical amb grans números, reflexions íntimes i sentiments adults; un conte de noi-coneix-noia amb ritmes del segle XXI. Però també hi ha a qui no li convenç ( llegiu la crítica del PLAY). Ganes de ballar 'cheek to cheek'?