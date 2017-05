El Born té el seu primer director en quatre anys: Montserrat Iniesta

260x366

El Born Centre de Cultura i Memòria ja té nova directora. És Montserrat Iniesta, que ha estat escollida en un concurs públic i per decisió unànime. Iniesta és llicenciada en geografia i història i doctorada en antropologia urbana i en museologia. Ha coordinat diversos projectes museològics, com ara el de l'Ecomuseu de l'Aigua de Lleida, i té una llarga trajectòria com a investigadora i docent universitària. També té experiència com a directora d'altres centres culturals: durant 10 anys, entre el 2000 i el 2010, va dirigir el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya de Vilafranca del Penedès. Especialitzada en l'estudi antropològic del patrimoni, ha dut a terme diferents estades en centres museïstics de França, Itàlia, Mèxic i el Canadà.

Iniesta serà la primera directora del Born, una plaça que es va convocar oficialment al febrer per primera vegada des de l’obertura de l’equipament, per la Diada del 2013. Tot i això, sí que hi va haver un primer director 'de facto' del 2012 al 2015, l’editor Quim Torra, càrrec que va abandonar al setembre, després del canvi de govern municipal, per presidir Òmnium Cultural.

Després d’aquest període el centre va viure certes turbulències que han alentit el nomenament d’un director. El comissionat de Programes de Memòria del nou Ajuntament, Xavier Domènech, nomenat el juny del 2015, va anunciar de seguida que es faria amb certa urgència un concurs per ocupar aquest càrrec. Però quatre mesos després Domènech, elegit diputat a Madrid, va ser substituït per Ricard Vinyes, que també va defensar que es crearia una plaça de director. Des de llavors, ha estat des del comissionat, junt amb el tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, des d'on s'ha conduït la direcció del centre. Hauran sigut gairebé dos anys, no exempts de polèmica. En primer lloc, per la reorientació de l'espai més enllà del Tricentenari i pel canvi de nom del centre, que passava de dir-se Born Centre Cultural a Born Centre de Cultura i Memòria. En segon lloc, per l'exposició d'unes estàtues franquistes al carrer, mostra que van acabar retirant després d'una setmana de polèmica.

Els assessors de la comissió de valoració del jurat de l'Ajuntament de Barcelona han sigut Borja de Riquer, catedràtic d’història de la UAB; Margarida Sala, directora del Museu d’Història de Catalunya; Joaquim Albareda, catedràtic d’història moderna de la UPF; Francisco Ferrándiz, director de recerques a CSIC, i Stéphane Michonneau, catedràtic de la Universitat de Lille.