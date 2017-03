Les últimes guanyadores de l'Oscar, poc valorades a la xarxa

Les últimes guanyadores de l’Oscar a la millor pel·lícula són menys valorades a la xarxa que moltes de les seves competidores. Ho diuen les dades d''Internet Movie Database' (IMDB), la web especialitzada de referència, que té més de 70 milions d’usuaris registrats i més de 250 milions de visites mensuals, cosa que la situa entre les 50 webs més visitades del món.

Entre les pel·lícules que han estat premiades amb l’Oscar en l’última dècada, només la guanyadora del 2009, ‘Slumdog millionaire’, té millor nota a IMDB que la resta de nominades del mateix any. Totes les que han guanyat entre el 2010 i el 2017, en canvi, queden per sota d’almenys una de les seves rivals.

‘The hurt locker’ (‘En terra hostil’), guanyadora del 2010, ‘Argo’, guanyadora del 2013, i ‘Birdman’, guanyadora del 2015, queden per sota de més de la meitat de les nominades del mateix any, i ‘Moonlight’ queda per sota del 75% de les rivals. El seu 7,8 és la setena millor nota de les nou nominades del 2017. La seva gran rival, ‘La La Land’, és la primera classificada, amb un 8,5.

De les premiades amb l’Oscar en la dècada anterior, en canvi, la meitat tenen la millor nota entre les nominades del mateix any. De l’altra meitat, les que en surten pitjor parades són ‘Shakespeare in love’, guanyadora del 1999, i ‘Chicago’, guanyadora del 2003, que tenen la pitjor nota entre les nominades del mateix any.

Una de les causes del canvi és que fins al 2009 només hi havia 5 pel·lícules nominades, mentre que a partir del 2010 hi ha més nominades cada any. El 2010 l’Acadèmia va decidir passar de 5 a 10 nominades, i a partir del 2012 les normes van tornar a canviar i es va definir una fórmula que permet que siguin entre 5 i 10.

Al marge d'aquests canvis, però, en els últims anys s'observa una tendència de fons clara, ja que la nota mitjana de les nominades que no guanyen l'Oscar creix i retalla la distància amb les notes de les guanyadores. En la dècada del 2000 aquesta mitjana anava a la baixa, i amb els canvis de normes va tenir pujades i baixades, però entre el 2012 i el 2017 ha passat del 6,9 al 7,6.

En les pel·lícules més antigues, els vots d'usuaris d’IMDB enviats en l'actualitat es concentren en molt pocs títols amb notes molt altes. Aquest biaix en la mostra distorsiona les comparacions històriques àmplies. En les pel·lícules posteriors al 2000, però, el biaix gairebé desapareix. El director del màster en analítica aplicada de la Universitat de Columbia, Kaiser Fung, ho explica en aquest article.