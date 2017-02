El Banc d'Espanya diu ara que elaborarà un informe sobre la seva actuació durant la crisi financera

260x366 El governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde, ahir al Congrés. / JUAN M. ESPINOSA / EFE El governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde, ahir al Congrés. / JUAN M. ESPINOSA / EFE

Les institucions s'afanyen ara per esmenar la seva passivitat durant la crisi financera. Després que el Congrés dels Diputats hagi decidit aquesta setmana impulsar una comissió d'investigació sobre el rescat de les caixes i l'actuació dels principals organismes durant la crisi financera, el Banc d'Espanya ha anunciat aquest dimarts que farà el mateix i elaborarà un informe "detalalt" sobre la crisi financera i bancària des del 2008. L'entitat, el paper de la qual ha estat qüestionat després que diversos membres de la seva cúpua inclos l'exgovernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez hagin estat imputats pel cas de la sortida a borsa de BFA-Bankia, assegura a més, que posarà "especial atenció" a l'actuació del Banc d'Espanya a la mateixa crisi.

Segons explica el Banc d'Espanya en un comunicat, la seva Comissió Executiva ha acordat lelaboració d'aquest informe, en què participaran la direcció general de supervisió, la direcció general econòmica i estadística, la direcció general d'estabilitat financera i resolució i la secretaria general. L'informe serà presentat al consell de govern d'aquest banc central abans de ser publicat l'última setmana del mes d'abril.

Segons aclareix la mateixa entitat, serà el conseller Fernando Eguidazu qui a petició del governador coordinarà i supervisarà la redacció de l'informe.



Precisament aquest dimarts els portaveus dels diferents grups parlamentaris han assegurat que l'acord entre tots els partits perquè dimecres el ple del Congrés voti que hi hagi una única comissió d'investigació que abordi la crisi financera des de la bombolla és a prop. Concretament el portaveu del PSOE, Antonio Hernando, ha assegurat que el grup socialista ha presentat una esmena perquè hi hagi només una votació. " Estem acariciant gairebé l'acord entre els diferents grups parlamentaris perquè el Congrés investigui tot el període des del 200 al 2015", ha afirmat. Cal recordar que després de la imputació de la cúpula del Banc d'Espanya i la membres de la CNMV l'oposició va decidir impulsar aquesta comissió però no va mostrar consens a l'hora de decidir com hi es van presentar diverses propostes.

Per la seva banda, el PP coincideix amb el PSOE assegura que vol que aquesta investigació parlamentària també analitzi l'origen de la crisi. Rafael Hernando, el portaveu del grup popular, ha explicat que la seva proposta és que s'anlaitzi i es compari com estava la banca abans i després del seu sanejament. Segons Hernando, "cal analitzar amb profunditat els origens de la crisi". Tot i això, aquest representant del PP ha assegurat que la injecció de fons a les entitats financeres "en molts casos ha suposat la supervivència de les mateixes i el manteniment dels llocs de treball".