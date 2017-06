Barcelona precinta les obres de l’Hotel Princesa Sofía per falta de permisos

260x366 Les obres de remodelació de l’hotel Princesa Sofía estan precintades. Els permisos que hi ha només permeten que els treballs continuin a la planta baixa de l’establiment, que pretenia reobrir les portes abans de l’estiu. / MARC ROVIRA Les obres de remodelació de l’hotel Princesa Sofía estan precintades. Els permisos que hi ha només permeten que els treballs continuin a la planta baixa de l’establiment, que pretenia reobrir les portes abans de l’estiu. / MARC ROVIRA

El passat mes d’octubre l’Hotel Princesa Sofía de Barcelona va tancar per sotmetre’s a una remodelació integral. L’objectiu era reobrir a la primavera, amb l’establiment completament renovat. Però hi havia un factor que els propietaris de l’hotel van obviar: no tenien els permisos corresponents per fer unes obres d’aquesta envergadura. Segons ha pogut saber l’ARA, la falta d’aquests permisos ha provocat la suspensió dels treballs a l’hotel. L’Ajuntament de Barcelona ha precintat les obres, que actualment estan paralitzades en tot l’immoble excepte en els baixos de l’edifici.

El propietari d’aquest emblemàtic hotel de cinc estrelles és el grup Selenta, fins fa uns mesos anomenat Expo Hotels, que està presidit per Jordi Mestre, vicepresident del FC Barcelona.

El primer avís que Selenta va rebre de l’administració va ser el passat 7 de febrer, quan l’Ajuntament va demanar a l’empresa que suspengués les obres després de veure que l’hotel no disposava de les llicències necessàries. Segons l’Ajuntament, Selenta només havia demanat un comunicat, un tràmit que s’utilitza per a obres menors i que ni tan sols requereix que es presenti el projecte que es vol realitzar. Per a una remodelació integral com la que es volia fer, la companyia hauria d’haver sol·licitat un permís per a obres majors, que és més laboriós d’obtenir.

Segons l’Ajuntament, com que el grup hoteler va decidir no aturar els treballs, el consistori finalment va decidir forçar la suspensió precintant les obres. Això va passar el 3 de maig. L’equip municipal afirma que, un cop precintades les obres, l’empresa “ja ha sol·licitat la llicència corresponent d’obra major”. De tota manera, la petició té “deficiències documentals i tècniques” i per això encara no s’ha donat l’autorització per reprendre els treballs a l’edifici.

“Un malentès”

Des de la banda de l’empresa, però, s’assegura que tot es deu a “un malentès dins del mateix consistori”. “Tenien el vistiplau dels tècnics de l’Ajuntament”, asseguren fonts coneixedores del conflicte. “Potser no es van entendre amb l’Ajuntament, però no estan tan bojos per començar unes obres sense tenir els permisos d’una obra que és impossible d’amagar”, afegeixen aquestes fonts, que demanen no ser identificades.

La primera irrupció de l’Ajuntament en aquest conflicte es va produir dies després que hi hagués un perillós accident laboral a les obres del Princesa Sofía. Al gener un muntacàrregues va caure des de la planta 18 i va deixar tres treballadors ferits, un dels quals molt greu. L’hotel va enviar llavors un comunicat assegurant que seguia “els controls de seguretat més estrictes” i que les obres de l’hotel comptaven “amb els requeriments tècnics necessaris”. Dies després, però, el consistori va comprovar que l’hotel no disposava dels permisos per fer obres majors i per això va demanar la suspensió dels treballs. Per obtenir aquests permisos cal presentar un projecte d’obres o l’assegurança dels treballadors que hi participaran, entre altres documents.

Passats uns mesos, hi va haver un nou accident laboral, en aquest cas més lleu. Coincidència o no, poc després, el 3 de maig, va ser quan l’Ajuntament va decidir precintar les obres després de comprovar que la suspensió d’obres sol·licitada al febrer havia sigut ignorada.

L’objectiu del grup que presideix Jordi Mestre era reobrir el Princesa Sofía abans de la temporada d’estiu, que es preveu de rècord. Però ara ja es dona per fet que, en el millor dels casos, l’establiment es perdrà la major part de la temporada o, fins i tot, que se la perdi tota.

En tot cas, l’obtenció dels permisos per a la remodelació no acabarà amb els maldecaps de Selenta amb l’Hotel Princesa Sofía. Quan es resolgui la llicència d’obres majors, l’Ajuntament preveu iniciar un expedient sancionador “per execució d’obres sense la llicència corresponent”.

Colau-hotelers: una relació complicada

La relació de l’Ajuntament de Barcelona amb el sector hoteler és complicada des que l’alcaldessa, Ada Colau, va decretar una moratòria que congelava la concessió de permisos per construir nous hotels, fa més d’un any i mig. Això va provocar la indignació dels hotelers. Amb tot, ni la moratòria ni el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), que s’ha aprovat recentment, ha suposat la congelació total dels projectes. Durant aquest temps hi ha hagut 74 hotels que han pogut esquivar la suspensió perquè ja tenien la llicència concedida o perquè ja tenien els drets adquirits. En total a Barcelona hi ha 556 hotels i albergs, als quals s’hi hauran de sumar els 74 hotels esmentats.

Segons l’Ajuntament, només hi ha una trentena d’hotels que no hagin pogut realitzar el projecte que volien. Amb tot, hi ha casos emblemàtics, com el de l’antic edifici del Deutsche Bank a Diagonal amb passeig de Gràcia. Aquell edifici s’havia de convertir en un hotel de luxe Four Seasons, però finalment s’hi faran pisos.

El sector del luxe està creixent amb força a la ciutat i, precisament, la modernització del Princesa Sofía està pensada per trobar-li un millor posicionament en aquest sector.