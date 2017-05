CaixaBank i El Corte Inglés volen plantar cara a Amazon

“La combinació de l’experiència de compra online i física és una cosa que ells mai tindran, si no és que decideixen endinsar-se en el món d’obrir botigues, a la qual cosa jo els convido”. Aquest és el repte que va llançar ahir Dimas Gimeno, president d’El Corte Inglés, a Amazon durant la seva intervenció a les jornades del Cercle d’Economia.

Gimeno compartia ahir una taula de debat sobre els reptes de la digitalització amb el president de CaixaBank, Jordi Gual, i el president del gegant dels components per a l’automoció Gestamp, Francisco J. Riberas. Els tres directius van coincidir que la irrupció d’Amazon ha trastocat l’escenari empresarial. Gual va admetre que han pensat “en la possibilitat que s’interessin per entrar al sector bancari” (principalment en l’àrea de pagaments) i Gimeno, que ja s’hi enfronta directament en el sector del comerç, va assegurar que competir amb ells “no és fàcil” perquè no estan regulats per les mateixes normes.

Tot i això, el president d’El Corte Inglés es va mostrar convençut que les regulacions “s’aniran aproximant a poc a poc” i va reivindicar el seu model com a molt més complet, per la presència de botigues físiques i històriques a tot Espanya.

Pel que fa a l’augment de les petites start-ups tant bancàries com de comerç , Gual va explicar que l’estratègia de CaixaBank, i del conjunt del sector bancari, passa per analitzar “cas per cas” i decidir si val la pena comprar-les. El president d’El Corte Inglés hi va estar d’acord i va assegurar que “cal veure-les venir i, si és possible, incorporar-les”.

Gual, a més, va referir-se a la qüestió de la seguretat: “Estic d’acord a promoure la competència però qüestionar l’estabilitat i la fiabilitat del sector no és la recepta”, va dir, en referència als problemes en la gestió dels pagaments que podria comportar el fet de facilitar les dades a aquest tipus d’empreses.

Aquests dos directius també van ser hàbils al final de la seva intervenció per esquivar dues preguntes compromeses de l’auditori que els escoltava. Gimeno no va concretar si la seva companyia sortirà finalment a borsa: “Això és una cosa que decidirà el consell d’administració quan sigui el moment oportú, però el cert és que ens hem proposat treballar de la mateixa manera que si fóssim una cotitzada”. El president de CaixaBank, per la seva banda, tampoc va deixar clara quina és la posició de l’entitat davant la possibilitat de créixer a base de noves adquisicions, en referència a la possible compra del Banco Popular. “En funció del moment hem fet operacions que no posaven en dubte el model de negoci i seguirem amb aquesta filosofia”, va manifestar.