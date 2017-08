Catalunya bat el seu rècord exportador en un primer semestre

Que el sector exterior té un paper clau en la recuperació i la sortida de la crisi és un fet que es repeteix des de fa un parell d’anys. Però les últimes dades de comerç exterior del ministeri d’Economia demostren la fortalesa del creixement de les exportacions a Catalunya. El primer semestre del 2017 s’ha batut el rècord històric en aquest període i s’ha arribat a la xifra més alta d’exportacions des que hi ha registres: s’han venut a l’exterior béns i serveis per valor de gairebé 35.640 milions d’euros. Una xifra que reflecteix un augment d’un 9,5% respecte al mateix període de l’any anterior.

El context de les exportacions catalanes se situa en un augment de les vendes d’Espanya a l’estranger també sense precedents. Les exportacions espanyoles van pujar el primer semestre a 140.875 milions d’euros. L’augment és encara més alt que a Catalunya, d’un 10%. No obstant, Catalunya continua sent la comunitat més exportadora de l’Estat i hi aporta un 25,3% de totes les exportacions. Lluny queden les comunitats que van per darrere, com Andalusia, amb un 11,4% de totes les exportacions (16.004 milions); el País Valencià, amb un 11% (15.473 milions), i la comunitat de Madrid, amb un 10,8% (15.260 milions).

Però com passa sempre, les dades del comerç exterior del primer semestre tenen una segona cara, i és el fort augment del dèficit comercial per l’impuls que també han pres les importacions, sobretot a Espanya. Catalunya ha acumulat un dèficit de 7.113 milions d’euros, després que les importacions creixessin un 9,3%, fins als 42.753 milions d’euros. I, de fet, si Catalunya és la primera comunitat exportadora, també és, amb diferència, la primera importadora: un 28% del total de productes que Espanya compra a l’exterior. No obstant, en el primer semestre les importacions catalanes han crescut menys que les exportacions (9,3% davant del 9,5%).

Però en el conjunt espanyol la situació és encara més preocupant. El dèficit comercial creix un 40,7%, fins als 11.088 milions d’euros. Un desequilibri que provoquen, sobretot, Catalunya i Madrid, ja que altres comunitats, com el País Valencià, Andalusia, Galícia i Castella i Lleó, tenen superàvits de 2.000, 2.055, 2.262 i 1.085 milions d’euros, respectivament.

Catalunya, amb un dèficit de 7.113 milions d’euros, no encapçala el rànquing dels desequilibris més grans. Al capdavant hi ha la comunitat de Madrid, amb un dèficit de 15.128 milions, després de comptabilitzar unes exportacions de 15.260 milions i unes importacions de pràcticament el doble, 30.388 milions d’euros.

La química, líder

Tant el departament d’Empresa de la Generalitat com el ministeri d’Economia van destacar ahir la millora de les exportacions catalanes i espanyoles per sobre de les economies de l’entorn. Així, mentre les exportacions catalanes creixen un 9,5% i les espanyoles un 10%, la mitjana de la Unió Europea presenta un augment d’un 7,9%, i potències econòmiques del continent presenten creixements més moderats, com Itàlia (8%), Alemanya (6,1%) o França (3,5%)

Segons les dades del ministeri d’Economia, els sectors que han actuat com a tractors de les vendes a l’exterior de Catalunya entre el gener i el juny del 2017 han sigut els productes químics, amb 9.328 milions d’euros, un 26,2% del total de les exportacions catalanes i un creixement interanual del 8,2%. Les exportacions de béns d’equipament han arribat a gairebé 6.266 milions d’euros, un 17,6% del total català i un 1,6% de creixement interanual; i el sector de l’automòbil, amb 5.607 milions d’euros, aporta un 15,7% del total i un creixement del 5,8% interanual.

Però tot i la millora de les exportacions en aquests tres sectors punters, només el químic presenta superàvit comercial, ja que les exportacions de 9.328 milions se situen per sobre de les importacions, de 9.200 milions d’euros. En canvi, en el cas dels béns d’equipaments, les importacions per valor de 7.645 milions d’euros se situen molt per sobre de les exportacions, i una situació semblant passa en el sector de l’automòbil, ja que malgrat exportar des de Catalunya per valor de més de 5.000 milions d’euros, les importacions pugen a més de 6.460 milions d’euros.

Malgrat que Barcelona és la demarcació catalana més exportadora, cal anotar la millora de les altres demarcacions, especialment Tarragona, per l’impuls de la química. De gener a juny, en comparació amb el primer semestre del 2016, les exportacions han registrat creixements d’un 7,5% a Barcelona, amb 27.730 milions d’euros; d’un 14,2% a Girona, amb 2.764,2 milions d’euros; d’un 13,5% a Lleida, amb 938,4 milions d’euros, i d’un 20,5% a Tarragona, amb 4.207 milions.

El millor juny

El ministeri també va publicar ahir les dades concretes del mes de juny. A Catalunya les exportacions van augmentar un 5,6% i van arribar fins als 6.134 milions d’euros, que marquen també el millor registre en un mes de juny de la sèrie històrica. Els creixements van ser especialment remarcables a Tarragona, del 35%, i a Girona, de gairebé el 22%.

Malgrat la millora de les exportacions al mes de juny, les importacions també van augmentar a Catalunya, un 5,2%, fins a totalitzar 7.230 milions d’euros.