Els espanyols guanyen un 15% menys que els europeus

Els espanyols cobren un 15% menys que la mitjana dels països de la Unió Europea. Són dades del 'Cinquè monitor anual sobre salaris', un informe elaborat per Adecco en col·laboració amb investigadors de Barceló y Asociados. L'estudi, que se centra en el salari brut, també ofereix dades en termes absoluts. La diferència entre Espanya i la mitjana de la UE és de 298 euros mensuals: la retribució espanyola és de 1.636 euros al mes, mentre que Europa se situa en 1.934 euros al mes. Cal dir que l'informe no té en compte el nivell de preus de cada país, sinó que es limita a oferir les dades absolutes.

Malgrat trobar-se per sota de la mitjana, Espanya es troba en una situació intermèdia en comparació amb altres països de la Unió. En total, fins a 15 països es troben per sota del nivell de retribucions espanyol (la gran majoria situats a l'Europa de l'Est i als Balcans), mentre que n'hi ha 12 que el superen.

En el següent gràfic hi apareixen les dades registrades a l'estudi per tots els països de la Unió Europea.

Salari brut mitjà als països de la UE

Catalunya, per sobre de la mitjana espanyola

El mateix informe inclou dades dels salaris mensuals a totes les comunitats autònomes. En aquest aspecte, només n'hi ha quatre que superen la mitjana espanyola. Són el País Basc (1.941 euros al mes), la Comunitat de Madrid (1.933 euros), Navarra (1.735 euros) i Catalunya (1.722 euros).

A l'altre extrem s'hi troben les comunitats d' Extremadura i les Canàries, les regions amb els salaris més baixos des de l'any 2009, tal com assenyala l'informe. Les retribucions a les Illes Canàries són de 1.402 euros mensuals, mentre que a Extremadura aquesta xifra se situa en els 1.333 euros.