Espanya multiplica per tres el deute viu des del 2007

Les emissions de deute públic d’Espanya no han deixat de multiplicar-se els últims anys, especialment després del rescat bancari del 2012, quan la prima de risc es va començar a relaxar i es van tornar a obrir els mercats. Segons les últimes dades de la secretaria general del Tresor, al juny s’ha arribat a un màxim històric de deute espanyol, que puja a 854.745 milions d’euros, una xifra que és tres vegades superior a la del 2007, abans de la crisi, quan eren 279.445 milions d’euros.

En aquesta dècada no ha canviat només el volum de deute, sinó que a més ha canviat totalment la distribució dels seus posseïdors. Els estrangers han sigut sempre el primer grup de compradors i posseïdors de deute espanyol, però el 2007 en tenien el 39,17%. Ara, amb dades del juny d’enguany, en tenen més de la meitat, en concret el 50,54%. No és el màxim percentatge de la història, perquè altres vegades han arribat a tenir-ne més, com el 2010, amb el 54,81%, i el 2015, amb el 53,42%. Però sí que han arribat al rècord històric en nombres absoluts: 431.948 milions d’euros, una xifra que és un 3,6% superior a la del juny de l’any passat. L’impacte inicial del Brexit, que el juliol de l’any passat va fer caure el deute en mans estrangeres de 425.661 milions a 411.842 milions, s’ha anat superant els últims mesos fins a arribar a les xifres actuals.

Banc d’Espanya

Però l’augment de deute en mans d’estrangers no és l’únic canvi que s’ha registrat els últims anys. Un altre de molt evident és el pes que guanya el Banc d’Espanya com a tenidor de deute espanyol. El 2007 els 9.203 milions d’euros registrats al banc emissor eren només el 3,29% del total. El juny del 2017 la xifra s’eleva a 170.243 milions d’euros, pràcticament el 20% del total. Una xifra que en un any ha augmentat més de 63.000 milions, un increment del 59,7%.

El tercer gran client del deute espanyol és la banca de l’Estat, malgrat que hi perd pes. Els últims anys els bancs havien comprat deute fins a arribar a ser el segon gran posseïdor, per darrere dels inversors estrangers. Però al desembre de l’any passat la banca va cedir el lloc al Banc d’Espanya, després de reduir el pes del deute espanyol en la seva cartera. Així, els bancs espanyols tenien al juny 125.099 milions d’euros, una xifra que suposa un 14,64% del deute, mentre que un any abans en tenien 143.834. Sembla que els bancs estan trobant millors opcions d’inversió, perquè quan es va tancar el 2015 tenien un 18,26% de tot el deute, al final del 2016 un 15,38% i el juny d’enguany un 14,64%.

Després dels bancs, els grans inversors en deute són les asseguradores, que amb un 7,03% del total en tenen 60.123 milions, i els fons d’inversió, amb 17.492 milions, un 2,05% del total.

L’avantatge és que així com el deute viu espanyol augmenta, els tipus, en canvi, baixen. Al juliol, el tipus mitjà de les noves emissions era del 0,90%, mentre que el 2007 era del 4,20%.