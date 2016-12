IAG operarà vols 'low cost' de llarg radi des del Prat

Jornada de bones notícies per a l'aeroport del Prat. IAG, el grup propietari de Vueling, Iberia i British Airways, començarà a operar des de Barcelona vols 'low cost' de llarg radi als Estats Units, Àsia i l'Amèrica Llatina. Segons publica aquest dijous ' La Vanguardia', les rutes estarien disponibles a partir del juny del 2017. Així doncs, el hòlding d'aerolínies comptarà amb dos avions A-330 per cobrir aquestes rutes i crearà fins a 250 llocs de feina. El conseller delegat de la companyia, Willie Walsh, assegura al rotatiu que IAG crearà una nova marca per operar aquests vols, que anomena "llarg radi de nova generació".

En aquest sentit, el primer directiu d'IAG descarta que l'aerolínia catalana Vueling sigui l'encarregada de gestionar aquestes destinacions de llarg radi i afirma que aquesta companyia continuarà centrant-se en els vols europeus 'low cost'. Segons 'La Vanguardia', les destinacions en què està treballant el grup són Los Angeles i San Francisco als Estats Units; Buenos Aires, L'Havana i Santiago de Chile en l'Amèrica del Sud, i Tòquio a l'Àsia.

Aquesta última ruta encara no està disponible a través d'un vol directe des de Barcelona i era una de les reivindicacions històriques de les autoritats catalanes. L'octubre passat Iberia (que forma part del grup IAG) va anunciar que tornava a volar des de Barajas a la capital japonesa després de 18 anys sense oferir aquesta ruta. Tot i així, IAG assegura que vol aprofitar el potencial de Barcelona sense competir directament amb Madrid.

El projecte d'IAG sí que s'enfrontarà cara a cara amb el desplegament de llarg radi que l'aerolínia escandinava Norwegian ha anunciat a Barcelona per a l'any vinent. La companyia de baix cost també volarà l'estiu vinent a quatre destinacions dels Estats Units. Dues d'elles (San Francisco i Los Angeles) també les oferirà IAG en la seva nova aposta. A més, Norwegian va avançar el mes passat que està estudiant volar a Buenos Aires i Santiago de Xile des del Prat, on competirà directament amb IAG.