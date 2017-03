Junqueras assegura que Rajoy no complirà la promesa dels 1.900 milions

"De promeses en infraestructures n'hem vist dotzenes els últims anys i cap s'ha complert", així d'incrèdul s'ha mostrat el vicepresident econòmic del Govern, Oriol Junqueras, davant la promesa de Mariano Rajoy d'invertir 1.900 milions d'euros en infraestructures a Catalunya els pròxims tres anys, és a dir, el que queda de legislatura.

En una entrevista al programa 'Els matins' de TV3, Junqueras ha insistit que hi ha altres presidents i ministres que fins hi tot "han fet promeses més concretes que la que ha fet ara Rajoy, i tampoc s'han complert". Pel vicepresident les clàusules antiincompliment tampoc serveixen de res i la solució passa per la independència: "L'única clàusula antiincompliment és que els ciutadans de Catalunya decideixin sobre els seus recursos, qualsevol altra clàusula la incompliran", ha assegurat i ha afegit: "El PP té premi electoral quan incompleix amb Catalunya".

Junqueras feia referència a l'anunci que va fer el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, dimarts passat a Barcelona. Rajoy va prometre una inversió de 4.000 milions d'euros en Rodalies i el corredor mediterrani fins al 2025, dels quals prop de 1.900 arribarien durant el que queda de legislatura, és a dir, fins al 2020. Ho va dir en la inauguració de les jornades sobre infraestructures anomenades 'Connectats al futur', organitzades pel ministeri de Foment. "Serà un pla realista, viable i verificable: es farà i es complirà", va assegurar dimarts Rajoy.

Junqueras manté que la partida "segur que no hi és" als pressupostos espanyols i ha remarcat que "encara hi fos no la complirien". El vicepresident econòmic del Govern ha recordat que de la llista amb 46 punts que Puigdemont va traslladar a Rajoy no n'han obtingut cap resposta. "zero, de zero de zero; la resposta sempre és no". "Quan ja no tenen ni un duro, un forat a les pensions de 15.000 milions d'euros, havent-se polit el fons de reserva de les pensions, amb un dèficit descontrolat, algú es pot creure que aconseguiran aquests diners?", ha insistit Junqueras.

Davant d'aquesta situació, Junqueres ha recordat que el més important per a Catalunya ara és guanyar múscul econòmic. En aquest sentit el vicepresident de la Generalitat, també viatjarà a l'abril als Estats Units per fer contactes, explicar la situació catalana i buscar possibilitats d'inversió: "Tenim dades extraordinàries d'inversió estrangera", ha explicat Junqueras que també ha admès que aquest any la Generalitat tampoc complirà amb el dèficit, marcat al 0,7%. "Segur que no complirem -ha dit- farem el 0,9%".