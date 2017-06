L'absentisme laboral ja frega els nivells precrisi

La recuperació econòmica es relaciona també amb l'augment de les baixes laborals i de les vagues. I, segons l'últim informe sobre absentisme laboral d'Adecco, el 2016 la taxa que mesura el percentatge d'hores no treballades, excloent vacances o hores perdudes per processos de regulació temporal, va créixer un 3,8%, fins a situar-se en el 4,88%, molt a prop del 4,9% que havia registrat el 2007, just abans de la crisi econòmica.

Així doncs, segons aquest informe, la tendència a l'increment de l'absentisme laboral que es dona des del 2013 s'ha "aguditzat" el 2016 fins i tot a un ritme superior al del creixement de l'economia, per un efecte de dissolució de la crisi econòmica, però també per la manca de polítiques de conciliació i el més gran nombre d'hores pactades en els convenis laborals. Així, tal com assenyala l'informe, la principal causa d'aquest absentisme són les baixes per incapacitat temporal, que s'havien reduït els primers anys de la crisi però que aquest 2016 han crescut un 6%.

Les baixes no només creixen per la recuperació sinó per manca de polítiques de conciliació i l'augment d'hores treballades

En aquest sentit, Adecco calcula que el cost d'aquestes baixes en prestacions per a la Seguretat Social l'últim any ha suposat 5.993 milions d'euros, una xifra similar als 5.065 milions que ha costat a les empreses la prestació econòmica dels primers dies de baixa. Adecco també xifra en 57.352,25 milions d'euros el cost en termes de producció de béns i serveis que van deixar de produir-se. A més, de totes les baixes per incapacitat temporal per contingències comunes, aquesta agència de recursos humans assegura que un 35% són baixes fraudulentes, un percentatge molt similar al de la caiguda que es va donar en les baixes durant la crisi econòmica.

Un 35% de les baixes per contingències comunes són fraudulentes

Per sectors, l'absentisme als serveis va ser del 5%, també lleugerament inferior al 5,1% del 2007. A la construcció va ser del 3% i a la indústria del 4,8%. Per sexes, Adecco també apunta que entre les dones la taxa d'absentisme és més elevada perquè carreguen més tasques socials i familiars, cosa que requereix més polítiques de conciliació.

Les hores extres pagades també es recuperen

D'altra banda, aquest dimecres l'altra gran agència de col·locació de treball temporal, Randstad, ha publicat un informe en què assegura que les hores extres remunerades també es van recuperar el 2016. Concretament, Randstad apunta que els espanyols van fer 133,8 milions d'hores extraordinàries remunerades, un 5,7% més que el 2015 i la xifra més elevada des del 2010. Amb aquest augment es consoliden (igual que amb l'absentisme) 3 anys consecutius de creixement. El valor més elevat es va assolir el 2008, amb 175 milions d'hores, i el mínim el 2013, amb 100,8 milions. Així doncs, cada treballador va fer una mitjana de 7,29 hores extres remunerades el 2016, un 3% més que el 2015.

Catalunya va ser la comunitat que més hores extres remunerades va registrar

Val a dir, però, que Catalunya va ser la comunitat amb més hores extres pagades el 2016, (29,3 milions), seguida de Madrid (23,1 milions). Per últim, per sectors, la indústria va ser la que més hores extres remunerades va registrar, seguida de la construcció i dels serveis.