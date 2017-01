Nou cas de portes giratòries: Red Eléctrica fitxa l'exdirector de la Guàrdia Civil

Nou cas de portes giratòries. Red Eléctrica Espanyola ha nomenat conseller independent al polític del PP Arsenio Fernández de Mesa, que va ser director general de la Guàrdia Civil fins el passat mes de novembre. En un comunicat, Red Eléctrica ha assegurat que consideren "idoni" a Fernández de Mesa per al càrrec, donada la seva experiència i coneixements en matèria de seguretat integral. El polític del PP substitueix a l'exalcalde de Toledo Agustín Conde -també del PP-, que acaba de ser designat secretari d'Estat de Defensa.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha acceptat tant la sortida de Conde com l'entrada de Fernández de Mesa, nomenat a proposta de la Comissió de Nomenaments i Retribucions. Ara només queda l'aval de la Junta General d'Accionistes de la companyia.

Fernández de Mesa és conegut tant per el desori de la gestió de la tragèdia del 'Prestige' com a delegat del govern espanyol a Galícia entre el 2000 i el 2004, així com haver negat una i altra vegada que la Guàrdia Civil utilitzés bales de goma en la tragèdia del Tarajal. De fet, va arribar a equiparar tres agents ferits amb 15 immigrants morts. Com a director general de la Guàrdia Civil va defensar la "pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols". Expert en temes de defensa i pròxim políticament a Mariano Rajoy, és coordinador territorial estatal del PP i ha estat condecorat amb la Gran Creu del Mèrit Naval.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha criticat el nomenament des dels passadissos del Congrés i ha denunciat que aquestes portes giratòries són un "tic de la vella política". De la seva banda, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defugit fer declaracions al respecte.