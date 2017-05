Nova subhasta de renovables per complir amb Brussel·les

El 2020 Espanya ha d’aconseguir que el 20% de l’energia que fa servir provingui de fonts renovables. Una fita que queda lluny de l’actual 16,2%. Per això, i vistos els resultats de principis de mes, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar ahir que convocarà una nova subhasta només per a energies renovables aquest estiu.

Rajoy va explicar que el govern espanyol vol continuar apostant per les renovables i que, per això, torna a convocar una subhasta de 3.000MW només per a fotovoltaica i eòlica. El president del govern va assegurar que ja es treballa en l’esborrany del decret llei que ha de permetre la subhasta per tramitar-lo d’urgència i acostar-se una mica més a l’objectiu del 2020.

L’última subhasta va ser el 17 de maig i el resultat va ser favorable a les grans elèctriques, que se les van adjudicar sense primes a través de la generació eòlica. El sector de la fotovoltaica no es va adjudicar res, però abans, la seva patronal, UNEF, ja va recórrer al Suprem els criteris de la subhasta en considerar que l’eòlica jugava amb avantatge. El president d’aquesta patronal, José Donoso, explica que esperaran a veure el decret definitiu per decidir si tornen a recórrer o no.