Ryanair i Vueling, les aerolínies més mal valorades pels usuaris

Les companyies de baix cost són les que creixen més i capten més trànsit de viatgers, almenys a l’aeroport del Prat. Però malgrat ser les escollides per la majoria dels usuaris, no són precisament les més ben valorades pels viatgers. Al contrari: Ryanair i Vueling són les aerolínies més mal valorades pels usuaris, segons es desprèn d’una enquesta presentada ahir per l’organització de consumidors Facua.

La companyia irlandesa és la que treu més mala nota. Un 45,4% dels enquestats la valoren com la pitjor aerolínia. El segon lloc l’ocupa la catalana Vueling, del grup IAG, que és la més mal valorada per un 16,2% dels usuaris. El tercer lloc, ja a bastanta distància, l’ocupa Iberia, també del grup IAG, amb un 5,87% dels enquestats. L’enquesta l’ha fet Facua entre setembre i novembre, en el marc de la seva campanya online #Aerofraudes, amb una mostra total de 3.289 usuaris enquestats.

L’enquesta demostra que la qualitat de l’atenció que les companyies ofereixen als viatgers ha empitjorat els últims anys. Gairebé la meitat dels enquestats (46,2%) ho creuen, mentre que un 38,6% pensen que l’atenció continua més o menys igual i només un 8,6% consideren que ha millorat. Els enquestats també creuen que l’administració no fa prou per la qualitat del servei, ja que 9 de cada 10 usuaris consideren que les autoritats no garanteixen la protecció dels drets dels viatgers davant dels incompliments de les companyies. Un 44,4% opinen que hi ha una falta absoluta de control sobre el sector, i un 42,9% pensen que els controls són insuficients.

Cancel·lacions i retards

Casos com la crisi de Vueling de l’estiu, amb retards i cancel·lacions, són els que els usuaris valoren pitjor. El 87,8% dels enquestats han patit alguna cancel·lació, denegació de l’embarcament o un gran retard sense rebre informació de l’aerolínia sobre els seus drets. Només un 7,4% dels enquestats van contestar que havien rebut la informació adequada.

A més, dels usuaris que van patir retards, cancel·lacions i denegació de l’embarcament, el 60,8% no van rebre cap compensació, mentre que un 18,6% sí que la van rebre, però la van haver d’exigir a la companyia. Només un 4% van cobrar immediatament la indemnització i un 3,1% al cap de pocs dies.