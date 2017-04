Abertis desvincula Cellnex de l'opa de la italiana Atlantia

El conseller delegat d’Abertis i president de Cellnex, Francisco Reynés, ha assegurat aquest dimecres que el grup d’infraestructures no s'ha fixat "cap horitzó de desinversió" ni d’augment de la seva participació a la gestora de torres de telecomunicacions, malgrat l’opa que va llançar la setmana passada sobre Abertis la italiana Atlantia. "Estem còmodes amb la participació que tenim", ha afirmat el primer directiu del grup.

Actualment Abertis té una participació majoritària del 34% a Cellnex, mentre que Criteria –l’accionista de referència d’Abertis– en té un 5%. Reynés no ha volgut comentar cap tipus de detall sobre l’operació durant la roda de premsa posterior a la junta d’accionistes de Cellnex i ha reiterat que la cotitzada catalana és "un adult independent" i que el seu futur "no està lligat a ningú". Pel que fa a la participació de Criteria, Reynés ha destacat que aquesta sempre ha mantingut el mateix percentatge i ha apostat per Cellnex "de manera sòlida".

"Abertis mai seria un soci que pogués frenar l’evolució de Cellnex", ha afirmat Reynés. El conseller delegat de Cellnex, Tobías Martínez, també ha volgut transmetre el missatge que la companyia té la capacitat de "gestionar els seus interessos de manera independent". En aquest sentit, Reynés tampoc ha volgut valorar si l’opa d’Atlantia sobre Abertis podria acabar en una opa sobrevinguda sobre la gestora de torres de telecomunicacions.

Durant la junta d’accionistes, Cellnex ha aprovat els resultats del 2016 que va presentar al mes de febrer amb un benefici de 40 milions d’euros, un 38% més respecte a l’exercici anterior. D’altra banda, Martínez ha recordat que la companyia compta amb una capacitat d’inversió de 2.000 milions d’euros per a futures inversions i que té en el punt de mira reforçar el seu lideratge a Europa, on ja és el primer gestor de torres de telecomunicacions del continent.

La junta també ha inclòs l’aprovació de la primera dona al seu consell d’administració, Marieta del Rivero, com a consellera independent. Fins ara Cellnex era l’única empresa de l’Íbex-35 sense cap dona al seu màxim òrgan de decisió, però arran d’aquest nomenament totes les grans cotitzades espanyoles ja compten amb la presència de dones als seus consells.