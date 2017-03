El magatzem intel·ligent del Mercadona català

Balenyà (a vint minuts en cotxe de Vic) s'ha vestit aquest diumenge de Festa Major per donar la benvinguda a la nova ciutat logística de Bon Preu, el grup de distribució alimentari heureu de la bacallaneria de la família Font. La companyia catalana posa en marxa –entre pluges de confeti, globus aerostàtics i amb el periodista Albert Om de mestre de cerimònies– la seva aposta de futur: un magatzem de 23.000 metres quadrats per a productes frescos que té la missió de duplicar la seva facturació d’aquí a deu anys.

Si el 2016 superava els 1.000 milions d’euros d’ingressos, Bon Preu pretén arribar al 2027 amb més vendes que altres insígnies de l’empresariat català com Mango o Damm. “Avui, estem construint el nostre futur”, asseguraven els fulletons de l’empresa als més de 1.200 treballadors i veïns del poble que han assistit a la inauguració.

Les autoritats –amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com a plat fort de l’acte– també han aplaudit una empresa que ha augmentat en més d’un 50% les seves vendes els últims cinc anys, i guanya quota de mercat en temps del regnat de Mercadona. Bon Preu vol jugar la carta del fresc millor que ningú i la cadena deixa la partida en mans del producte de proximitat per guanyar el pols a la competència.

“És un model que, sense perdre la seva identitat, no ha perdut mai la vocació de modernitat”, ha dit Puigdemont sobre el grup. La nova inversió posa 38 milions d’euros sobre el terreny, permetrà oferir 24.000 referències de productes, crearà 200 llocs de feina nous i amplia la ciutat logística de la companyia a un total de 58.000 metres quadrats.

Intel·ligència artificial i autoconsum d'energia

A més, ara la bacallaneria també va d’algorritmes. En els darrers cinc anys Bon Preu ha invertit set milions d’euros a incorporar sistemes d’intel·ligència artificial als seus magatzems i establiments, i hi destinarà 10 milions més en els propers anys. Per exemple, el grup compta amb un 'software' per calcular a temps real l’estoc de les botigues i preveure amb antelació les necessitats del centre logístic. “És una inversió per ser més competitius”, ha dit el seu president, Joan Font.

L’antiga bòbila de Balenyà ha passat de fabricar totxos a convertir-se en l’edifici d’autoconsum fotovoltaic més gran de Catalunya. El sostre del magatzem està recobert de gairebé 2.500 planells solars que generen el 40% de l’electricitat que necessita la instal·lació.