El boom de les residències d’estudiants a Barcelona

El 2017 serà l’any de les inversions destinades a les residències d’estudiants. Així ho expliquen diversos experts immobiliaris. Les consultores que dominen el sector estan creant o posant en marxa el que en diuen departament d’inversions alternatives, que posen el seu focus fora dels mercats tradicionals d’oficines, logística industrial o residencial.

Aquests departaments se centren en actius com les residències per a la gent gran, albergs i, sobretot, residències d’estudiants. El negoci de les residències d’estudiants va a l’alça. Segons la consultora JLL, la inversió immobiliària a Espanya en residències universitàries va ser el 2016 de 45 milions d’euros. Aquesta consultora espera que el 2017 sigui 13 vegades superior i arribi als 600 milions. A Barcelona, segons el responsable de residències estudiantils de JLL, Nick Wride, s’espera que el 2017 s’arribi als 100 milions d’euros, quan el 2016 la inversió va ser pràcticament nul·la.

El director d’inversions d’Aguirre Newman, Hipólito Sánchez, explicava que el 2017 està previst que surtin al mercat tot tipus de paquets d’actius immobiliaris que durant la crisi es van quedar fons oportunistes a preus molt baixos. Ara el perfil d’inversor ha canviat, i ja no són els fons oportunistes, sinó els grans inversors internacionals.

Entre aquests fons n’hi ha d’especialitzats en residències d’estudiants, segons explica JLL en el seu informe del sector. El negoci de les residències d’estudiants només està consolidat als Estats Units i al Regne Unit, però a l’Europa continental no està desenvolupat i, per tant, “té un gran potencial d’expansió”. A més, assenyala l’informe, a Espanya la majoria de residències existents són antigues i estan en mans de les mateixes universitats o d’ordes religiosos. L’informe de JLL destaca que mentre a Europa de mitjana un 15% d’estudiants viuen en residències, a Espanya les places que existeixen d’aquest tipus d’allotjament només arriben a cobrir les necessitats d’un 7% dels matriculats. Un element afegit és que per cobrir les necessitats hauran de ser els inversors els que aixequin noves residències, perquè les universitats tenen uns pressupostos molt ajustats per les retallades i no poden fer front a aquestes inversions.

Fins ara les residències no tenien tant atractiu per als inversors, segons destaca la consultora Forcadell, perquè normalment són en terrenys qualificats com d’equipaments i això dificulta un canvi d’usos per a una posterior venda. Però el negoci hi és. La immobiliària Laborde Marcet reconeix que ha decidit potenciar l’àrea de propietat vertical per a la captació i venda d’edificis residencials, residències d’estudiants i hotels.

Operacions i canvi de carteres

Aquestboom de la inversió en residències d’estudiants ve tant dels nous projectes com del canvi de carteres. Grup March i Azora volen vendre Resa, el principal operador de residències d’estudiants a l’Estat, amb 8.200 llits principalment a Madrid i Barcelona. I el fons Oaktree vol vendre Threesixty Developments -l’antiga Knightsbridge Student Housing-, un dels màxims promotors de residències al Regne Unit, Irlanda i Espanya, que va comprar el 2010. “Esperem transaccions de carteres”, assegura Nick Wride, de JLL.

De fet, d’operacions de compravenda ja n’hi va haver el 2015, per exemple quan The Student Hotel va comprar al BBVA dues residències d’estudiants a Barcelona que explota Melon District. Però també n’hi ha de noves. El grup RTV va vendre el 2015 un solar a un fons internacional per fer una residència de 504 places per a la Universitat de Barcelona, que s’espera que estigui llesta abans del 2019. Un altre projecte a punt d’iniciar-se és el de la residència de la Universitat Politècnica al campus del Besòs. El concurs el va guanyar un inversor belga i s’espera que estigui llesta el 2018. També hi ha un solar a Sants propietat de Nexo que té llicència i s’està construint una residència privada de 146 places al carrer Sèneca.

Nick Wride assegura que “hi ha molt d’interès dels inversors” i, en el cas de Barcelona, si el pla urbanístic (PEUAT) no permet fer noves residències hi haurà un desplaçament a la perifèria ben connectada, com l’Hospitalet, Badalona o Esplugues, com ha passat amb els hotels. Wride destaca que només hi ha uns 90.000 llits a Espanya per a 1,5 milions d’estudiants, i que la rendibilitat de la inversió, al voltant del 5%, és superior a la de la inversió en oficines o en locals comercials.