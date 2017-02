Catalunya perd competitivitat i cau onze posicions en el rànquing europeu

Catalunya ha perdut competitivitat en els últims sis anys i ha caigut del lloc 142 al 153 del rànquing de les regions europees (d'un total de 263), segons un informe publicat aquest dilluns per la Comissió Europea. Si al 2010, Catalunya se situava per sobre de la mitjana comunitària, el 2016 se situa lleugerament per sota (-0,17). A l'Estat, només la Comunitat de Madrid i el País Basc se situen per sobre de la mitjana de la UE en competitivitat.

A l'hora d'elaborar el rànquing, Brussel·les té en compte factors com ara l'estabilitat econòmica, l'educació, la salut, la innovació, l'eficiència del mercat laboral, i les infraestructures, entre altres marcadors. Alemanya, Holanda, Suècia, el Regne Unit i Dinamarca concentren el major nombre de regions situades als primers llocs del rànquing.

A l'Estat, la majoria de regions han perdut competitivitat respecte al 2010, primer any en què la Comissió Europea va elaborar aquest rànquing. El País Valencià cau del 171 al 184, les Illes Balears del 188 al 200, i Madrid és la regió que experimenta un retrocés més espectacular passant del 53 al 83 en només 6 anys. Tres regions espanyoles - Ceuta, Melilla i Extremadura- se situen en les últimes posicions del rànquing, al costat de regions de Bulgària i Romania.