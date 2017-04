El jutge arxiva la demanda contra Telefónica per l'encariment de les tarifes de Movistar Fusión

De moment, Telefónica es lliura de donar explicacions sobre les successives pujades que ha imposat al seu paquet Movistar Fusión. L'associació de consumidors Facua havia interposat una demanda col·lectiva el 2015 contra la companyia per l'encariment d'aquesta tarifa de manera unilateral. Ara, però, el titular del jutjat mercantil número vuit de Madrid ha arxivat el cas, no per considerar que Telefónica va actuar de manera correcte sinó per "inadequació processal" de la demanda.

Concretament, el jutge estima l'argument de Telefónica que va al·legar que hi havia un defecte en la interposició de la demanda. El jutge, en la interlocutòria a la qual ha tingut accés l'ARA argumenta que Facua no va complir amb els requisits necessaris a l'hora de defensar una demanda col·lectiva. Telefónica argumentava que Facua era representativa d'interessos "difusos" perquè va optar per presenta runa demanda col·lectiva i no donar accés als usuaris fàcilment afectats fàcilment identificables de personar-se individualment en defensa dels seus interessos.

El jutge dóna la raó en aquest sentit a Telefónica i considera que "la diferència quantitativa és rellevant" perquè Facua assenyala que la presumpta infracció de Telefónica afecta uns 4 milions d'usuaris mentre que la quantitat exacta "seria un element fàcilment determinable".

Telefonia més cara sense avisar

A més el jutge també desestima la petició de Facua d'intentar ampliar la demanda inicial del 2015 amb les dues pujades de tarifa del 2016 i 2017. El magistrat considera que són fets nous que no estaven plantejats a la primera denúncia.

Val a dir, però, que aquesta resolució judicial donada a conèixer aquest dimarts no és ferma i que Facua ja ha expressat la seva intenció de presentar un recurs davant l'Audiència Provincial de Madrid, en un termini màxim de 20 dies. El seu portaveu, Rubén Sánchez, no ha concretat mesuresperò ha avançat que l'equip legal de Facua ja hi treballa.