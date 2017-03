La nova marca d'IAG pel llarg radi 'low cost' del Prat es dirà Level

El conseller delegat d’IAG, Willie Wash, ha presentat aquest divendres a Barcelona Level, la nova marca amb la qual operarà els vols de llarg radi de baix cost a l’aeroport del Prat a partir del juny. Com ja va avançar l’ARA, la nova aerolínia (de moment, serà una marca operada per Iberia que s'acabarà materialitzant en una nova empresa) volarà a Los Angeles, San Francisco, Punta Cana i Buenos Aires. L’empresa posarà a la venda els bitllets avui mateix a través d’una nova pàgina web.

Segons Walsh, aquestes destinacions tindran preus a partir de 99 euros i fins a 159 euros. "No trobareu millors preus en el mercat", ha destacat el primer directiu de la cotitzada espanyola. "Serà una oportunitat fantàstica per als barcelonins", ha assegurat Walsh, que ha afirmat que la companyia afegirà noves destinacions durant aquest any i està estudiant vols a Àsia per la temporada d'hivern.

De fet, la companyia havia promès incorporar la ruta a Tòquio, una de les més reivindicades des de les autoritats catalanes, que ja opera a Madrid amb Iberia. L'operativa que va avançar IAG l'any passat també incorporava vols a La Havana i Santiago de Xile que, per ara, no s'oferiran. Tot i així, l'aerolínia afegirà una nova ruta a Punta Cana, a la República Dominicana, on encara no existia una connexió directa. "Creiem que són destinacions on hi ha molta demanda", ha dit Walsh.

Level, la nova marca per al baix cost de llarg radi, volarà a destinacions que ja compten amb un vol directe a Barcelona (Norwegian estrenarà rutes a Los Angeles i San Francisco aquest estiu, mentre que Aerolínias Argentinas ja ho fa entre la capital catalana i Buenos Aires). Walsh ha comparegut davant els mitjans amb els presidents les aerolínies espanyoles del grup, Iberia i Vueling, Luis Gallego i Javier Sánchez-Prieto.

Com ja havia avançat IAG, l'operació es farà amb dos avions A330-200 que operarà Iberia. El president de l'aerolínia espanyola ha confirmat que s'hi destinarà una plantilla de 163 persones, de les quals dos terços seran personal de la mateixa Iberia i un altre es correspondrà a nova contractació. De fet, Iberia ja havia signat un conveni amb els seus treballadors per adaptar les condicions laborals a la nova operativa de Level.

IAG copia Norwegian i oferirà vols de llarg radi des del Prat“ No operarem rutes de llarg radi des del Prat perquè no és sostenible per a nosaltres; per a Iberia, el model més eficient és concentrar tots els vols de llarg radi al hub [aeri] de Madrid". El mateix Walsh deia fa dos anys i mig que les rutes de llarg des del Prat no eren rendibles. El directiu ha explicat que ara aquesta operació té més sentit per al grup, perquè les aerolínies han canviat i ara hi ha prou trànsit i competitivitat a la capital catalana per justificar l'aposta.

El nom de Norwegian, que estrenarà aquest estiu els vols als EUA, només ha sortit un cop durant la intervenció de Walsh. El conseller delegat d'IAG ha recordat que si l'aerolínia escandinava ha invertit en el baix cost de llarg radi de Barcelona és perquè hi ha prou demanda i perquè "els consumidors estan preparats" per aquesta nova onada de democratització del transport aeri. "Hi ha una combinació de factors que asseguren que serà rentable", ha dit Walsh i ha reiterat en diverses ocasions que IAG no faria aquesta aposta si no hi cregués.