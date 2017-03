‘Books in Catalan’ a la Fira del Llibre de Bolonya

Del 2 al 6 d’abril la ciutat de Bolonya acull la Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, la cita més important a nivell mundial d’aquest sector de la literatura. I, enguany, Catalunya i les Illes Balears hi tindran un paper destacat, ja que en són el convidat d’honor. Sota el lema Sharing a future: books in Catalan, i de la mà de l’Institut Ramon Llull, a Bolonya s’hi presentarà un dels sectors més potents del nostre món editorial.

Aquesta invitació suposarà una oportunitat única de projecció internacional per als escriptors i il·lustradors de Catalunya i les Illes Balears. Els autors catalans i balears viatjaran a Bolonya per participar en una seixantena d’activitats: taules rodones, debats, xerrades i trobades amb autors de màxim reconeixement internacional per posar la literatura infantil i juvenil en català en el punt de mira. Un sector amb una força extraordinària a casa nostra i amb una capacitat real de projecció que l’ha fet valedor d’aquesta invitació.

El lema escollit, Sharing a future: books in Catalan [Compartint un futur: llibres en català], posa l’accent en la importància dels lectors més joves per al futur de la literatura i destaca el paper que hi poden jugar els llibres en català procedents de tots els territoris que compartim una cultura i una llengua. Així, el programa inclou la participació d’autors i creadors de diferents territoris de parla catalana; Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Andorra.

Les activitats literàries s’acompanyaran de dues grans exposicions comissariades per la llibretera Paula Jarrin i dissenyades per l’arquitecta Clara Solà-Morales.

Sharing a future Serà a l’espai central del recinte firal i s’hi exposaran els treballs de 42 il·lustradors. La tria inclou creadors de Catalunya, les Illes Balears i València, tots ells amb, com a mínim, una obra publicada.

Vet aquí una vegada... A l’exposició de l’Archiginnasio s’hi podran veure treballs de 17 il·lustradors que han obert camí i que compten amb una trajectòria ja ben consolidada.

Paral·lelament al programa professional que tindrà lloc a la Fira, amb més d’una quarantena de participants, s’han previst també un seguit d’activitats en una desena d’espais repartits per la ciutat per donar a conèixer al gran públic la literatura infantil i juvenil catalana. Així, entre altres activitats, se celebraran tallers i jocs per a infants i famílies, a més d’un cicle de cinema i un de teatre per a tots els públics.

Els escriptors i il·lustradors catalans i balears que seran a Bolonya són els següents:

IL·LUSTRADORS: Marta Altés, Arnal Ballester, Jan Barceló, Pilarín Bayés, Aina Bestard, Ignasi Blanch, Roser Capdevila, Assumpció Esteban, Liliana Fortuny, Miguel Gallardo, Flavia Gargiulo, Patricia Geis, Maria Girón, Carlota Goyta, Francesc Grimalt, Anna Llenas i Joan Subirana.