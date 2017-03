Dictats en línia, una eina digital per escriure millor en català

La web Llengua Catalana de la direcció general de Política Lingüística del departament de Cultura ofereix l’eina Dictats en Línia, un conjunt de més de 100 dictats que es poden consultar, escriure i autocorregir interactivament des d’ordinadors, mòbils i tauletes. Estructurats en quatre nivells, permeten treballar l’ortografia i se’n pot descarregar lliurement tant l’àudio com el text. La Generalitat de Catalunya ofereix aquest nou servei per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana.

Cada dictat és una història sencera, d’un màxim de quinze línies, amb principi i final. Són històries plenes de reflexió, curiositat, sorpresa, ironia, absurditat o subtilesa, que emocionen i volen atrapar l’atenció del lector. Els textos han estat elaborats per dues escriptores que, alhora, són professores de català per a adults: Mònica Batet i Sònia Moll.

Els àudios s’han tractat amb una cura especial i han estat enregistrats per locutors professionals: Montse Llussà, Sofia Martín, Xavier Martín i Jordi Royo, que han sabut expressar tant el sentit del text com la perfecció de la pronúncia. Es presenten en dos formats: un permet escoltar el text d’una tirada, i l’altre va més lent i repeteix les frases per donar temps a l’aprenent a escriure el que escolta.

Complement perfecte

Els dictats són un complement perfecte per a les persones que segueixen cursos de català per a adults i per a persones que es formen en llengua catalana de manera autodidacta. També són un recurs didàctic de primer nivell a disposició del professorat de català i una bona eina per conèixer el nivell d’escriptura i comprensió lectora dels alumnes. Els quatre nivells en què s’organitzen, elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1) i superior (C2), corresponen als nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

APRÈN LES NOVETATS ORTOGRÀFIQUES AMB ELS DICTATS EN LÍNIA

L’Institut d’Estudis Catalans ha publicat recentment la nova Gramàtica de la llengua catalana, que reforma l’ortografia amb alguns canvis puntuals. L’eina Dictats en Línia permet treballar específicament i de manera combinada les novetats ortogràfiques, que s’agrupen en tres nivells d’aprenentatge: intermedi, suficiència i superior.

Els dictats han tingut molt bona acollida: des de l’octubre del 2016 fins avui la web Llengua Catalana ha rebut 300.000 visites de persones interessades en aquest recurs.

Dictats en Línia és un nou servei de la direcció general de Política Lingüística per facilitar l’aprenentatge i la qualitat de la llengua catalana.

NIVELLS DELS DICTATS EN LÍNIA

Elemental B1

Intermedi B2

Suficiència C1

Superior C2

ASPECTES ORTOGRÀFICS DELS DICTATS EN LÍNIA

1. A/E

2. O/U

3. G/J, IX/X, TG/TJ, TX/IG

4. S/SS/C/Ç/Z

5. M/N/NY

6. B/P, T/D, C/G

7. B/V

8. Apòstrofs i contraccions

9. R/RR

10. H

11. Accentuació i dièresi

12. L/LL/L·L

13. Continguts combinats generals

14. Continguts combinats vocalisme

15. Continguts combinats consonantisme

16. Novetats ortogràfiques