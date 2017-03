Tecnocampus: la universitat i l’empresa es donen la mà

Abans de reservar un hotel és cada cop més habitual repassar els comentaris dels que s’hi han hostatjat. ¿I si a l’hora de comprar un producte tecnològic poguéssim saber en aquell moment la valoració que n’han fet altres compradors? Carlos Martínez va tenir aquesta idea i va decidir fundar una empresa, Epinium, per dur-la a terme. Després d’estudiar al TecnoCampus hi continua vinculat, ja que la start-up Epinium, la plataforma destinada a compradors potencials de productes tecnològics perquè coneguin en temps real les opinions d’altres consumidors amb l’objectiu que els ajudi en la presa de decisió a l’hora de comprar un producte, està ubicada a la incubadora del parc tecnològic i universitari del TecnoCampus.

La connexió empresa-universitat és un dels elements essencials del TecnoCampus. Una connexió que reforça la facilitat de fer pràctiques, la relació dels estudiants amb el món laboral i, sobretot, el foment de l’emprenedoria, una competència transversal en tots els graus universitaris que s’hi imparteixen.

Tres centres

Situat a la capital del Maresme, Mataró, el TecnoCampus estructura la seva pota universitària en tres centres, adscrits a la Universitat Pompeu Fabra (UPF): l’Escola Superior Politècnica, l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i l’Escola Superior de Ciències de la Salut. El TecnoCampus ofereix una important oferta de graus (un total de 16, entre graus i dobles graus) en aquests tres àmbits: la tecnologia, l’empresa i la salut.

El TecnoCampus va obrir les portes l’any 2010. Des d’aleshores, el nombre d’estudiants que hi cursen estudis de grau i de postgrau s’ha multiplicat per dos. Concretament, el curs 2011-2012 hi havia 1.471 estudiants matriculats. El curs passat la xifra va arribar als 2.915 estudiants, i el curs actual, 2016-17, s’han superat els 3.000 estudiants. En aquest període s’han desplegat graus, postgraus i màsters universitaris com els de logística, màrqueting, videojocs, infermeria, ciències de l’activitat física i l’esport i fisioteràpia. Són noves titulacions que s’afegeixen a les que des de fa més de tres dècades s’imparteixen a Mataró -com les enginyeries i l’administració d’empreses-, a les escoles universitàries que el 2010 van confluir al TecnoCampus.

“Paral·lelament al creixement i consolidació de l’àrea universitària, l’àrea d’empresa i de suport als emprenedors del TecnoCampus ha assolit la plena ocupació dels espais destinats al lloguer de les empreses. Un total de 120 companyies, que donen feina a prop de 720 persones, ocupen les dues torres situades al costat de l’edifici universitari. Això enforteix la relació contínua entre la universitat i el món empresarial”, diu Dolors Guillén, presidenta de la Fundació TecnoCampus. “Som un cas únic d’unió de centres universitaris i parc tecnològic”, afegeix.

El TecnoCampus no para de créixer. L’any passat va inaugurar-se un nou edifici dedicat a la salut. Aquest edifici consta d’aules, gimnasos i laboratoris. S’hi concentren la docència i les pràctiques de l’Escola Superior de Ciències de la Salut, un dels tres centres universitaris del TecnoCampus, que imparteix els graus d’infermeria, fisioteràpia -que s’ha iniciat aquest curs- i ciències de l’activitat física i l’esport, a més de dobles titulacions de grau, postgraus i màsters. Per superar la manca d’espais actuals per a empreses, està previst que més endavant en aquest nou edifici s’hi puguin allotjar companyies de l’àmbit de la salut i el benestar.