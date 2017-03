El Niño de la Hipoteca sona Borges: allò bo que ens uneix

En Guiu Cortés és un dels grans revolucionaris de la música. Aposta per l’autoedició, regala la seva música 'online' i fa anys que no edita cap disc físic mentre guanya nou públic, exhaureix entrades i encadena gira rere gira.

El seu retorn al Youtube amb vídeos setmanals, on té més de 70.000 subscriptors, alimenta amb més de 19 milions de visualitzacions el projecte d'aquest autor àcid i amb sentit de l’humor.

Amb Los Ratones, la seva banda d’acompanyament, El Niño de la Hipoteca salta als escenaris més adrenalínics, reforçant la vessant festiva i aportant contundència i ‘canallisme’.

I El Niño de la Hipoteca sona ara Borges perquè és un dels quatre artistes triats per la marca d'olis per versionar la cançó que Sanjosé i Neddermann ja van dedicar a aquest producte i a tot el que significa: la cultura, el clima mediterrani, la història, les tradicions, la terra, les oliveres, el bon oli i el pa amb tomàquet. L’amor per la feina ben feta, la sobretaula amb els amics, la família... En definitiva, allò bo que ens uneix.

Amb aquesta iniciativa Borges fa de plataforma de difusió i altaveu de nous talents musicals del territori. El primer capítol de la campanya va ser amb Animal, i aquí en teniu un altre.