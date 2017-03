"Sagrada Família: recta final", el dossier especial de l'ARA d'aquest diumenge

260x366

El dossier especial d'aquest diumenge a l'ARA desglossarà tots els detalls sobre la Sagrada Família i el repte urbanístic que suposa. Es preveu que les obres en el gran atractiu turístic de Barcelona s'acabin el 2026, any del centenari de la mort de Gaudí, però encara falten coses per definir, com ara com es plantejarà l' entorn urbanístic de la façana principal, al carrer Mallorca.

Un gràfic de dues pàgines mostrarà l'estat de la basílica, així com les principals dades sobre ingressos i visitants. A més, parlem amb els veïns i comerciants de la zona, per explicar el què suposa viure i treballar al costat de la Sagrada Família. També explicarem les relacions entre el patronat i l'Ajuntament.

Antoni Bassas entrevista l'actual arquitecte en cap del projecte, Jordi Faulí, perquè ens expliqui en quin estat es troben les obres. El text anirà acompanyat, a la web, d'un vídeo del recorregut pel temple que faran entrevistat i periodista. A més, dos reportatges donaran veu a la responsable de l'arxiu de la Sagrada Família, Laia Vinaixa, i el cap del taller de modelistes, Albert Portolés.