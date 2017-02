"9-N: jo m'acuso", portada monogràfica per a l'ARA d'aquest diumenge

Com serà el judici? Qui són els jutges, els fiscals i els advocats? Quins altres processos judicials hi ha oberts contra el sobiranisme? Com es veu aquesta judicialització des d'Europa? Són algunes de les preguntes que intentem respondre al dossier de nou pàgines que obre l'ARA d'aquest diumenge, el dia abans que comenci el judici a Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega per la consulta del 9-N.

A més, diversos catedràtics avaluaran el xoc entre la legitimitat democràtica i la legalitat constitucional i farem una anàlisi de la situació en què està el PDECat en relació amb aquest judici.

Per presentar-lo, una portada monogràfica amb el títol "Jo m'acuso", en el sentit dels molts ciutadans que es van voler inculpar després del 9-N quan es va saber que s'obriria un procés judicial per haver posat les urnes. Com argumentaven aquells ciutadans, ens acusem de pensar que la democràcia és el millor sistema per dirimir les diferències polítiques.

Si vols descarregar-te aquesta portada especial en PDF, clica aquí