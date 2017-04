Xevi Verdaguer: “Les verdures de color verd ajuden a combatre l’astènia primaveral”

Què és l’astènia primaveral?

És el cansament i l’estat d’ànim baix que van lligats a l’arribada del bon temps. Pot durar entre 10 i 20 dies, i els símptomes són el cansament, malgrat les hores suficients de son, la falta d’energia, la desmotivació, la tristesa, la poca vitalitat. I també el cap espès, que deixa poca capacitat per concentrar-se. També poca libido.

A qui afecta?

Afecta una gran part de la població, especialment les persones que pateixen al·lèrgies i les dones en edat fèrtil entre 35 i 50 anys. Ara bé, l’astènia primaveral no és cap malaltia descrita i els símptomes tenen més a veure amb el canvi d’horari que es produeix al mes de març, en què s’avança una hora, en benefici de reduir el consum d’energia. És aquest fet el que altera temporalment el nostre bioritme i l’equilibri de les nostres hormones.

Quines en són les causes?

Juntament amb la mala adaptació al nou horari, els canvis de temperatura, habituals de la primavera, que ens poden fer viure dies de fred i d’altres amb molta calor. Aquests contrastos poden provocar que alliberem histamina (desgranulació de les cèl·lules de mast ), especialment en el cas de les dones, perquè els estrògens (hormona femenina) també afavoreixen que tinguin nivells més alts d’histamina al cos.

Cap altra causa més?

Sí, n’hi ha més, com ara els desequilibris subjacents en algunes persones, com els desequilibris dels bacteris intestinals (microbiota), els trastorns emocionals, la falta de vitamina D acumulada durant un hivern en què no hem estat prou exposats al sol, problemes d’al·lèrgies primaverals (al pol·len de les gramínies, de l’olivera, plataners…).

Què s’ha de fer per combatre-la?

No calen medicaments ni suplements. Tenim l’opció de suplements de vitamines, minerals o fitoteràpia durant aquestes tres setmanes d’astènia primaveral, com l’equinàcia, l’espirulina o el pròpolis, per exemple, però els nivells d’histamina, d’estrògens i la correcta fabricació de serotonina per dormir bé han d’estar controlats per especialistes.

I algun aliment en concret?

Menjar aliments rics en vitamina C, com les groselles, el kiwi o les verdures de color verd, però compte amb els cítrics pròpiament, que provoquen nivells més elevats d’histamina al cos, així que cal vigilar. També va bé menjar-ne dels que tenen propietats antihistamíniques o que en redueixin l’activitat, com són el safrà, el comí negre, l’alfàbrega, la farigola, la camamilla, el gingebre, l’ortiga, els llegums (especialment quan estan germinats), cúrcuma, all (especialment l’all negre), el fajol (en pa, pasta o farina), la ceba (sobretot les capes més externes).

I fer esport?

L’esport suau, especialment durant les hores que es pugui estar exposat als rajos del sol, també t’ajudarà a millorar el teu sistema immunològic i hormonal. Respecte al sol, i en el cas d’una pell sensible, és millor parlar-ne amb el dermatòleg abans d’exposar-s’hi massa.